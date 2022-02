Вторжение России: британский таблоид, назвавший время атаки, объяснил, почему Путин не решился

The Sun прогнозировало вторжение в Украину в три часа ночи 16 февраля / Фото Reuters

Британский таблоид The Sun, который накануне писал о том, что вторжение России в Украину состоится в 03:00 по киевскому времени в среду, 16 февраля, отредактировал свою нашумевшую статью.

Теперь в материале говорится, что ночь, когда должна была состояться атака РФ, в Украине прошла без происшествий.

"Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов", – пишет издание.

Отсутствие атаки в The Sun объяснили так: "Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках" (Putin continued to keep The West guessing).

The Sun также пишет, что накануне в украинской столице якобы быстрыми темпами готовились к защите страны - везли вооружение на боевые позиции.

О новых сроках вторжения в материале речь не идет - указано лишь, что оно может начаться "в любой момент".

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

