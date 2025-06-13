14 июня нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 14 июня
- Что нельзя делать 14 июня
- Народные приметы и традиции
В субботу, 14 июня, верующие празднуют день памяти святого пророка Елисея. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 14 июня
Елисей является одним из величайших пророков Ветхого Завета и преемником Илии. Жил примерно в IX веке до Рождества Христова. Родился в Авел-Мехоле (Израиль), был сыном зажиточного земледельца. Он встретил Илью, когда пахал в поле, и пошел за ним, услышав о своем пророческом будущем.
Более 60 лет после смерти Илии Елисей исполнял Божью волю среди народа Израиля. Он совершил немало чудес. Поэтому почитается христианами как символ верного служения Богу, силы молитвы и последовательности.
Что нельзя делать 14 июня
Нельзя стричь волосы и ногти - можете потерять свою силу и здоровье.
Не следует занимать деньги или вещи из дома - с ними из дома "выйдет" благополучие.
Запрещается работать в поле - в этот день земля "отдыхает".
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- ясный день без ветра - к жаркому лету;
- облачно или дождь - ждите влажного лета;
- дует очень сильный ветер - осень будет холодной и бурной;
- птички рано поют - лето будет длиться долго и будет жарким.
В народе 14 июня носило название Елисея Горошника. Именно в этот период начинал цвести горох. Часто говорили "На Елисея - смотри на горох: густо цветет - будет хороший год".
Именины 14 июня
Какие завтра именины: Владимир, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Александр, Павел, Серафим.
Талисманом человека, рожденного 14 июня, является оливин. Зеленый самоцвет, известный как оливин, издавна считался мощным оберегом против темных сил. Люди верили, что он не только защищает душу, но и способствует росту материального благополучия своего владельца.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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