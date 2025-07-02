Сон успешных и знаменитых: Наполеон спал 4 часа, а Дали вообще не смыкал глаз

Сон - ключевой элемент продуктивности, но известные личности имели очень разные подходы к нему.

https://glavred.info/life/son-uspeshnyh-i-znamenityh-napoleon-spal-4-chasa-a-dali-voobshche-ne-smykal-glaz-10678172.html Ссылка скопирована

Сон успешных и знаменитых / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Примеры знаменитых людей, которые спали мало

Большинству людей необходимо спать 7-8 часов в сутки

Распространен миф, что гении спят мало. Конечно, известны такие примеры, но их немного. Всё-таки большинство известных людей спали по 7-8 часов, только в разное время практиковали полифазный сон. Главред собрал примеры знаменитых людей, которые спали мало.

Наполеон спал 4 часа. Чаще всего с 12 до 2 часов ночи и с 5 до 7 часов утра. Он считал, что мужчины спят 4 часа, женщины - 5, а дольше спят люди, у которых нет стремлений, пишет Mettresses.

видео дня

Маргарет Тэтчер спала не более 5 часов в сутки. Она считала, что лучше поспать полтора часа, но иметь приличную причёску.

Уинстон Черчилль спал около 4 часов ночью и 1 час днём. Ночью он обычно спал с 3 до 7 часов.

Леонардо да Винчи считал, что по утрам возрастает продуктивность в 6-10 раз. Он выработал свой режим: спал 15 минут, потом 4 часа работал, и так постоянно. У него все сны были кратковременными.

Сальвадор Дали, можно сказать, вообще не спал. Он ставил на пол металлический поднос, а в пальцах зажимал ложку. Как только он начинал дремать, ложка падала и будила его.

Лидеры же современности, наоборот, придерживаются мнения, что без качественного и полноценного сна невозможно быть здоровым и добиваться поставленных целей.

Так, глава всемирно известной торговой площадки Amazon, Джефф Безос считает одной из главных причин своих достижений хороший ночной отдых. В интервью Wall Street Journal Безос рассказал, что после восьми часов сна всегда чувствует себя намного лучше. Также известно, что новый день Безос любит начинать с завтрака со своей женой.

Дженнифер Лопез считает залогом своей красоты и молодости полноценный сон и говорит о том, что восьмичасовой сон – ее секретное оружие!

А ее коллега по цеху Метью Макконахи шутит: "Я и близко не так хорош, если не высыпаюсь". Он считает сон по восемь часов в сутки незаменимой и обязательной частью своего успеха!

Но есть и такие лидеры современности, которые спят мало. Например, Опра Уинфри, успех которой феноменален, проводит в постели не больше пяти часов. По некоторым данным, телеведущая ложится спать в два часа ночи, а просыпается где-то между 7:15 и 7:23.

Основатель Tesla и SpaceX Иллон Маск не позволяет себе нежиться в постели. Согласно Reddit, Маск засыпает в районе часа ночи и спит не больше шести часов.

А вот Билл Гейтс говорит следующее о своем сне: "Я люблю спать по семь часов. Несмотря на то, что не спать всю ночь - это весело, если я хочу оставаться креативным - мне нужны эти семь часов. Я могу произнести речь, не выспавшись перед этим, я могу выполнять часть своей работы в таком состоянии, но если мне нужно творческое мышление, то без семи часов - никак".

The Seattle Times сообщают, что Билл Гейтс учитывает цикл сна и проводит в "сонном режиме" около семи часов. Чаще всего он отправляется в кровать к полуночи.

Примеры известных людей, которые мало спали, удивляют. Но не нужно думать, что если вы ограничите сон, то станете гением. Всё-таки большинству людей необходимо спать 7-8 часов в сутки. Поэтому слушайте свой организм, прислушивайтесь к своим биоритмам и отдыхайте столько, сколько необходимо именно вам! И будьте здоровы!

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред