Неожиданная 'амнистия' для Кремля: кого 'случайно' США вывела из-под санкций

Отменили санкции против Сирии, но ошибочно разморозили активы банков и компаний, связанных с РФ.

https://glavred.info/politics/neozhidannaya-amnistiya-dlya-kremlya-kogo-sluchayno-ssha-vyvela-iz-pod-sankciy-10678157.html Ссылка скопирована

Илюмжинов уже поблагодарил Трампа и предложил сыграть в шахматы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, сайт Кремля

О главном:

Трамп разблокировал активы союзников Кремля

Илюмжинов уже поблагодарил Трампа и предложил сыграть в шахматы

Российские компании воспользовались пересмотром санкций в отношении Сирии

При отмене части санкций против Сирии администрация президента США Дональда Трампа "случайно" вывела из-под ограничений ряд российских компаний, банков и физических лиц. Среди них - государственный экспортер вооружений "Рособоронэкспорт", сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В список структур, которые неожиданно вышли из-под действия американских санкций, вошли:

видео дня

"Рособоронэкспорт" - государственный посредник в сфере экспорта и импорта оружия;

Кирсан Илюмжинов - бывший президент ФИДЕ и экс-глава Калмыкии. В 2015 году его обвинили в поддержке режима Башара Асада, а его активы в США были заморожены;

Банк "Русский финансовый Альянс", принадлежащий Илюмжинову;

"Темпбанк" (лишен лицензии в 2017 году);

"Мир Бизнес Банк", связанный с иранским Bank Melli Iran;

РФК-Банк - российский государственный банк;

Государственное предприятие "Промсырьеимпорт";

Компании, связанные с РФ: "Глобальные концепции групп", "СТГ Логистик", Global Vision Group, Maritime Assistance.

После публикаций в СМИ бывший президент ФИДЕ Илюмжинов уже успел отреагировать:

"Готов встретиться с Трампом, поблагодарить его и сыграть партию в шахматы", - цитирует его издание.

По данным журналистов, Илюмжинов известен своими громкими заявлениями. В частности, в 1997 году он утверждал, что его похищали инопланетяне. Впрочем, это не помешало ему сделать карьеру в политике и бизнесе.

Санкции против РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры с США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред