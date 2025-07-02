Неожиданная 'амнистия' для Кремля: кого 'случайно' США вывела из-под санкций

О главном:
- Трамп разблокировал активы союзников Кремля
- Илюмжинов уже поблагодарил Трампа и предложил сыграть в шахматы
- Российские компании воспользовались пересмотром санкций в отношении Сирии
При отмене части санкций против Сирии администрация президента США Дональда Трампа "случайно" вывела из-под ограничений ряд российских компаний, банков и физических лиц. Среди них - государственный экспортер вооружений "Рособоронэкспорт", сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
В список структур, которые неожиданно вышли из-под действия американских санкций, вошли:
- "Рособоронэкспорт" - государственный посредник в сфере экспорта и импорта оружия;
- Кирсан Илюмжинов - бывший президент ФИДЕ и экс-глава Калмыкии. В 2015 году его обвинили в поддержке режима Башара Асада, а его активы в США были заморожены;
- Банк "Русский финансовый Альянс", принадлежащий Илюмжинову;
- "Темпбанк" (лишен лицензии в 2017 году);
- "Мир Бизнес Банк", связанный с иранским Bank Melli Iran;
- РФК-Банк - российский государственный банк;
- Государственное предприятие "Промсырьеимпорт";
- Компании, связанные с РФ: "Глобальные концепции групп", "СТГ Логистик", Global Vision Group, Maritime Assistance.
После публикаций в СМИ бывший президент ФИДЕ Илюмжинов уже успел отреагировать:
"Готов встретиться с Трампом, поблагодарить его и сыграть партию в шахматы", - цитирует его издание.
По данным журналистов, Илюмжинов известен своими громкими заявлениями. В частности, в 1997 году он утверждал, что его похищали инопланетяне. Впрочем, это не помешало ему сделать карьеру в политике и бизнесе.
Санкции против РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.
Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры с США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.
Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.
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Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
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