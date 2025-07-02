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Неожиданная "амнистия" для Кремля: кого "случайно" США вывела из-под санкций

Руслан Иваненко
2 июля 2025, 19:22
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Отменили санкции против Сирии, но ошибочно разморозили активы банков и компаний, связанных с РФ.
Неожиданная 'амнистия' для Кремля: кого 'случайно' США вывела из-под санкций
Илюмжинов уже поблагодарил Трампа и предложил сыграть в шахматы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, сайт Кремля

О главном:

  • Трамп разблокировал активы союзников Кремля
  • Илюмжинов уже поблагодарил Трампа и предложил сыграть в шахматы
  • Российские компании воспользовались пересмотром санкций в отношении Сирии

При отмене части санкций против Сирии администрация президента США Дональда Трампа "случайно" вывела из-под ограничений ряд российских компаний, банков и физических лиц. Среди них - государственный экспортер вооружений "Рособоронэкспорт", сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В список структур, которые неожиданно вышли из-под действия американских санкций, вошли:

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  • "Рособоронэкспорт" - государственный посредник в сфере экспорта и импорта оружия;
  • Кирсан Илюмжинов - бывший президент ФИДЕ и экс-глава Калмыкии. В 2015 году его обвинили в поддержке режима Башара Асада, а его активы в США были заморожены;
  • Банк "Русский финансовый Альянс", принадлежащий Илюмжинову;
  • "Темпбанк" (лишен лицензии в 2017 году);
  • "Мир Бизнес Банк", связанный с иранским Bank Melli Iran;
  • РФК-Банк - российский государственный банк;
  • Государственное предприятие "Промсырьеимпорт";
  • Компании, связанные с РФ: "Глобальные концепции групп", "СТГ Логистик", Global Vision Group, Maritime Assistance.

После публикаций в СМИ бывший президент ФИДЕ Илюмжинов уже успел отреагировать:

"Готов встретиться с Трампом, поблагодарить его и сыграть партию в шахматы", - цитирует его издание.

По данным журналистов, Илюмжинов известен своими громкими заявлениями. В частности, в 1997 году он утверждал, что его похищали инопланетяне. Впрочем, это не помешало ему сделать карьеру в политике и бизнесе.

Санкции против РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры с США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

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Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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