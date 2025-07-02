США приостановили поставки оружия Украине: у Путина обрадовались

Песков убежден, что такое решение Штатов приблизит окончание войны.

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В Кремле отреагировали на приостановку военной помощи США для Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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США приостановили поставки важного вооружения в Украину

В Москве поддержали решение Америки

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о прекращении поставок Украине некоторых видов оружия США. Представитель российского диктатора Владимира Путина убежден, что такое решение Америки якобы приблизит окончание войны. Его заявление цитируют пропагандистские российские СМИ.

Песков нафантазировал, что причиной решения Соединенных Штатов приостановить поставки боеприпасов для Украины стали "пустые склады".

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"Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этого вооружения на складах. В любом случае чем меньше оружия поставляется Украине - тем ближе окончание "специальной военной операции", - заявил Песков.

Также рупор Кремля высказался о потенциальной новой встрече российской и украинской делегаций. По его словам, РФ ожидает, что вскоре сроки третьего раунда переговоров будут согласованы.

"Это совместный процесс", - добавил Песков.

Сколько помощи США передали Украине / Инфографика: Главред

Приостановка помощи Украине от США - что известно

Как писал Главред, США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

Позже выяснилось, что министр обороны США Пит Хегсет приказал приостановить отправку партии ракет и боеприпасов в Украину на фоне беспокойства по поводу запасов вооруженных сил США. В Белом доме подтвердили эту информацию.

В то же время народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина пока не получила официального подтверждения об остановке поставок ракет для ПВО и другого вооружения из США, однако такой сценарий рассматривался заранее, поэтому создан определенный резерв мощностей.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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