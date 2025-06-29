Выход США из НАТО: СМИ раскрыли, какое главное требование выдвинул Трамп

Американский лидер напоминает о принципе "доверяй и проверяй" в отношениях с союзниками по НАТО во избежание проблем.

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Президент США заявляет, что в случае невыполнения договоренностей Америка прекратит любые совместные дела с партнерами по Альянсу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Трамп угрожает выходом США из НАТО

Он требует от членов Альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

США прекратят сотрудничество, если требования не будут выполнены

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят сотрудничество с НАТО, если страны-члены Альянса не будут выполнять договоренности по военным расходам. Американский президент сделал соответствующее заявление в интервью телеканалу Fox News.

Трамп настаивает на увеличении расходов на оборону до 5% ВВП, что он уже требовал во время своего первого президентского срока.

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"Если они не выполняют - мы уходим. Просто не ведем больше с ними дел", - подчеркнул президент США.

Он также подчеркнул, что доверие в Альянсе важно, но нужны гарантии на случай несоблюдения договоренностей:

"Доверие важно, но, как говорится, "доверяй и проверяй"."

НАТО / Инфографика: Главред

Последние заявления Трампа - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп прибыли на саммит НАТО, где уже провели личную встречу и переговоры. Об этом сообщил Зеленский.

До этого, Дональд Трамп выступил с резким заявлением, предостерегнув американских политиков, которые поддерживают дальнейшее ведение войны Украиной, что им стоит "следить за языком", иначе это может иметь для них последствия.

Кроме того, президент США Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге заявил, что стремится завершить войну в Украине, однако пока не обсуждал перемирие с Владимиром Зеленским.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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