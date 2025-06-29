Трамп и Путин могут встретиться: СМИ раскрыли детали и стоит ли ждать сюрпризов

Помощник Путина призвал подготовить документы перед потенциальной встречей с представителями США.

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Ушаков раскрыл детали закрытых переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

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В Кремле пока не называют точное время и место возможной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, однако уверяют, что она может состояться "в любой момент". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

"Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос на повестке дня есть, но пока в практическую плоскость не перешел. Однако стороны имеют в виду так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда - пока сказать трудно, конечно", - сказал Ушаков. видео дня

На уточняющий вопрос о сроках он добавил, что встреча может состояться в любое время и многое зависит от самих лидеров.

По словам помощника Путина, существуют два возможных сценария проведения встречи: либо команды будут серьезно готовиться к переговорам, либо лидеры договорятся просто лично встретиться для обсуждения вопросов и дальнейшего делегирования задач своим подчиненным.

Он отметил, что лучшим вариантом была бы встреча с возможностью проработать документы, чтобы переговоры были более результативными и существенными для дальнейшего развития событий.

Также он подчеркнул, что нынешний диалог с администрацией президента США носит дружественный характер, и Москва рассчитывает на реальные сдвиги. По его словам, разговор проходит в нормальном русле, хотя пока не привел к радикальным решениям или изменениям в двусторонних отношениях.

Однако сама работа является полезной и носит характер партнерского общения, что уже дает определенные основания надеяться на дальнейшие реальные результаты.

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вынуждена начинать переговоры по Украине из-за новых санкций.

"Чем серьезнее пакет санкций, которые, я повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьезнее, скажем так, как от ружья отдача в плечо. Все-таки это - острое оружие", - заявил Песков.

В то же время он не сомневается, что Евросоюз примет новый пакет санкций.

"Очевидно, что у нас уже почти за четыре года появилась некая резистентность, и мы уже научились, как минимизировать последствия таких пакетов. Это все потребует дополнительной работы. В конце концов, мир клином не сошелся на этих санкциях", - подчеркнул представитель Кремля.

Переговоры России и Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что администрация президента США Дональда Трампа свернула межведомственную рабочую группу, задачей которой была разработка стратегии давления на страну-агрессора Россию, чтобы ускорить мирные переговоры с Украиной.

Кроме того, Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что меморандумы Украины и страны-агрессора России по установлению возможного перемирия прямо противоположны.

Ранее в ОП сообщили, что Украина готова к прекращению огня и переговоров с Россией. К прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным готов даже Владимир Зеленский. Однако Кремль пренебрежительно относится к международным инициативам и наращивает агрессию.

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