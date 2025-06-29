Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Трамп и Путин могут встретиться: СМИ раскрыли детали и стоит ли ждать сюрпризов

Руслан Иваненко
29 июня 2025, 16:15
110
Помощник Путина призвал подготовить документы перед потенциальной встречей с представителями США.
Трамп и Путин могут встретиться: СМИ раскрыли детали и стоит ли ждать сюрпризов
Ушаков раскрыл детали закрытых переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Читайте в материале:

  • Готова ли Москва к диалогу с США на новых условиях
  • Как в Кремле комментируют новые санкции ЕС
  • Почему Песков считает, что давление больше не действует

В Кремле пока не называют точное время и место возможной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, однако уверяют, что она может состояться "в любой момент". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

"Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос на повестке дня есть, но пока в практическую плоскость не перешел. Однако стороны имеют в виду так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда - пока сказать трудно, конечно", - сказал Ушаков.

видео дня

На уточняющий вопрос о сроках он добавил, что встреча может состояться в любое время и многое зависит от самих лидеров.

По словам помощника Путина, существуют два возможных сценария проведения встречи: либо команды будут серьезно готовиться к переговорам, либо лидеры договорятся просто лично встретиться для обсуждения вопросов и дальнейшего делегирования задач своим подчиненным.

Он отметил, что лучшим вариантом была бы встреча с возможностью проработать документы, чтобы переговоры были более результативными и существенными для дальнейшего развития событий.

Также он подчеркнул, что нынешний диалог с администрацией президента США носит дружественный характер, и Москва рассчитывает на реальные сдвиги. По его словам, разговор проходит в нормальном русле, хотя пока не привел к радикальным решениям или изменениям в двусторонних отношениях.

Однако сама работа является полезной и носит характер партнерского общения, что уже дает определенные основания надеяться на дальнейшие реальные результаты.

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вынуждена начинать переговоры по Украине из-за новых санкций.

"Чем серьезнее пакет санкций, которые, я повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьезнее, скажем так, как от ружья отдача в плечо. Все-таки это - острое оружие", - заявил Песков.

В то же время он не сомневается, что Евросоюз примет новый пакет санкций.

"Очевидно, что у нас уже почти за четыре года появилась некая резистентность, и мы уже научились, как минимизировать последствия таких пакетов. Это все потребует дополнительной работы. В конце концов, мир клином не сошелся на этих санкциях", - подчеркнул представитель Кремля.

Переговоры России и Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что администрация президента США Дональда Трампа свернула межведомственную рабочую группу, задачей которой была разработка стратегии давления на страну-агрессора Россию, чтобы ускорить мирные переговоры с Украиной.

Кроме того, Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что меморандумы Украины и страны-агрессора России по установлению возможного перемирия прямо противоположны.

Ранее в ОП сообщили, что Украина готова к прекращению огня и переговоров с Россией. К прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным готов даже Владимир Зеленский. Однако Кремль пренебрежительно относится к международным инициативам и наращивает агрессию.

Читайте также:

Об УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин военная агрессия РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война в Украине затянется, она не закончится в 2025 году – CNN

Война в Украине затянется, она не закончится в 2025 году – CNN

16:37Украина
РФ нацелилась на захват нового плацдарма: в ВСУ назвали направление штурма

РФ нацелилась на захват нового плацдарма: в ВСУ назвали направление штурма

16:19Украина
Трамп и Путин могут встретиться: СМИ раскрыли детали и стоит ли ждать сюрпризов

Трамп и Путин могут встретиться: СМИ раскрыли детали и стоит ли ждать сюрпризов

16:15Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Цена перевалила за 500 гривен: в Украине безумно подорожал популярный продукт

Цена перевалила за 500 гривен: в Украине безумно подорожал популярный продукт

Карта Deep State онлайн за 29 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июня: что происходит на фронте (обновляется)

У премьера Франции нашли украинские корни - где в Украине жили его предки

У премьера Франции нашли украинские корни - где в Украине жили его предки

Киев мог потерять статус столицы: какой город должен был стать центром древней Руси

Киев мог потерять статус столицы: какой город должен был стать центром древней Руси

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 июня (обновляется)

Последние новости

16:37

Война в Украине затянется, она не закончится в 2025 году – CNN

16:19

РФ нацелилась на захват нового плацдарма: в ВСУ назвали направление штурма

16:15

Трамп и Путин могут встретиться: СМИ раскрыли детали и стоит ли ждать сюрпризов

15:50

Россия определила роль для Китая в оккупированном Крыму - о чем договариваются

15:25

Семья годами жила в доме с тысячами ядовитых пауков: причина опасного соседстваВидео

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
15:18

Новая угроза для Сум: СМИ сказали, как РФ смогла достать артиллерией до пригорода

15:00

Чем отличается водитель от шофера - секрет, который должен знать каждыйВидео

14:51

Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

14:43

Некоторые украинцы получат лишь 25% от суммы пенсии: кому "урежут" выплаты

Реклама
14:43

Самые короткие отношения: Мурат Налчаджиоглу расстался с девушкой-тренером

14:13

В Днепре заметили диких животных: горожанам советуют не приближаться к ним

13:43

Противопехотные мины будут разрешены: Зеленский подписал важный указ

13:37

Удар по Львовщине: жителей просят не выходить из дома и закрыть окна, что случилось

13:20

Почему 30 июня нельзя работать на земле: какой церковный праздник

13:18

О чем говорили Зеленский и Макрон на саммите НАТО - назван важный аспект

12:48

Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

12:45

Любовный гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля

12:40

Визит Келлога в Минск: что задумали в Белом доме и при чем тут Джо БайденВидео

11:51

Вдова Мунфиша и мама Джуса рассказали о погибшем пилоте F-16 Максиме УстименкоФото

11:49

Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

Реклама
11:34

Гибель пилота F-16 Максима Устименко - Зеленский выдал важное поручениеВидео

11:24

Гороскоп Таро на неделю с 30 июня по 6 июля: у Овнов и Раков дела пойдут вверх

10:58

Летнее наступление России терпит неудачу - The Telegraph

10:56

Россия готовит мощные удары по Украине: какое новое оружие хочет применить враг

10:35

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - недоразумения, Драконам - успех

10:11

Финансовый гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля

09:46

США не могли высадиться на Луну без украинца из Полтавы - историк раскрыл секретВидео

09:45

ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска и Купянска - ОСГВ "Хортица"

09:29

РФ запустила 477 дронов и 60 ракет: детали массированной атаки по Украине

09:28

Гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля: Ракам - экономить, Рыбам - успех

08:57

Подделывать доллары стали чаще: как отличить фальшивку

08:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 июня (обновляется)

08:44

Сделал все возможное: во время отражения атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко

08:27

Карта Deep State онлайн за 29 июня: что происходит на фронте (обновляется)

07:40

Массированная атака РФ на Украину: под удар попало несколько областей, деталиФото

07:10

Загадка для гениев: надо найти настоящего отца ребенка за 5 секунд

05:54

Гороскоп на завтра 30 июня: Ракам - неожиданное сообщение, Водолеям - ссора

05:32

Какие страны самые безопасные в случае ядерного удара: блогерша удивила ответом

04:35

"Капучино" или "капучіно": какая ошибка постоянно преследует украинцевВидео

03:30

Дарят детям уверенность, поддержку и любовь: какие 4 знака лучшие родители

Реклама
02:30

Гороскоп на июль 2025 для Львов: появится шанс, о котором вы даже не мечталиВидео

01:27

"Лукашенко косит под дурачка": эксперт объяснил "жабогадюкинг" в Беларуси

28 июня, суббота
23:45

В РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС, в море ракетоносители: когда ждать ракет

23:10

Можно ли отдавать свои вещи другим: священник сказал, навлечете ли неприятностиВидео

22:33

Мощный удар ВСУ: взорваны склады боеприпасов РФ в Брянской области

22:10

Возможны ли неожиданности от ВСУ на территории России или Беларусимнение

21:29

Россияне штурмуют на новом направлении и нацелились на захват крупного города

21:28

РФ готовит "праздничный" массированный удар по Украине: уже атакуют БпЛА

20:34

Папа Римский Лев XIV на украинском языке сделал заявление о "бессмысленной войне"

20:13

Киев становится одной из опасных точек: западные СМИ о новой стратегии ударов РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять