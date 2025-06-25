Трамп и Зеленский провели переговоры: первые подробности встречи

Встреча президентов Украины и США состоялась на полях саммита НАТО в Гааге.

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Трамп и Зеленский провели переговоры / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Что известно:

Зеленский и Трамп провели переговоры

Зеленский назвал встречу содержательной

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп прибыли на саммит НАТО. Президенты уже встретились и провели переговоры. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент назвал встречу содержательной и отметил, что обсуждались значимые вопросы.

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"Я благодарю господина Президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали - позже", - сказал Зеленский.

Саммит НАТО в Гааге - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в рабочем ужине лидеров стран-членов НАТО, который запланирован на 24 июня в Гааге. Как сообщают источники Радио Свобода, участие в мероприятии также ожидается со стороны президента США Дональда Трампа.

Кроме того, во время саммита НАТО в Гааге ожидается повторное подтверждение неизменности курса Украины на вступление в Альянс. Украинская делегация также надеется услышать о конкретных действиях со стороны стран-членов по поддержке Украины.

В то же время, по информации Der Spiegel, участие Дональда Трампа в саммите под вопросом, ведь он может отказаться от приезда, если государства-члены НАТО не согласятся на увеличение своих расходов на оборону.

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