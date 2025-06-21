"Им стоит следить за своими словами": Трамп разбрасывает угрозы из-за войны в Украине

Трамп пригрозил некоторым политикам и заявил, что они должны "следить за языком".

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Трамп разбрасывает угрозы из-за войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Трамп пригрозил некоторым политикам из-за войны в Украине

Он подчеркнул, что те, кто призывает Украину дальше воевать, должны "следить за языком"

Президент США Дональд Трамп начал разбрасываться угрозами из-за войны в Украине. Он пригрозил некоторым американским политикам и подчеркнул, что тем, кто призывает Украину продолжать войну с Россией, надо "следить за языком". Мол, это может иметь последствия для них.

Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами по прибытии в штат Нью-Джерси.

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Один из корреспондентов сказал, что сенатор-республиканец Линдси Грэм и бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео якобы "пытаются спровоцировать украинцев на продолжение боевых действий".

Трампа такое утверждение очень сильно возмутило.

"Посмотрим, как сложится. Но людям следует быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им следует следить за своими словами, потому что это может иметь для них серьезные последствия", - заявил глава Белого дома.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп намекнул, кто виноват в войне в Украине - и это не Путин. Президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабного вторжения России в Украину могло бы не произойти, если бы Москву не исключили из формата G8. Он раскритиковал Обаму и Трюдо за решение устранить Россию из "восьмерки" после аннексии Крыма.

Также ранее сообщалось, что Трамп удивил реакцией на массированный удар РФ по Украине. Президент США удивился, когда его попросили прокомментировать массированную атаку оккупантов по Украине.

Напомним, Трамп открыто высмеял предложение Путина и дал ему совет относительно войны в Украине. Трамп резко ответил Путину, заявив, что вместо миротворческих инициатив по Израилю тот должен был бы сосредоточиться на завершении войны против Украины.

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