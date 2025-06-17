"Когда это было?": Трамп удивил реакцией на массированный удар РФ по Украине

Кратко:
- Трамп удивил своей реакцией на массированный удар РФ по Украине
- Он отреагировал безэмоционально и с удивлением, и начал спрашивать, когда это произошло
Президент США Дональд Трамп странно отреагировал на массированный удар страны-агрессора России по Украине в ночь на вторник, 17 июня, во время которого погибло много людей.
Когда журналисты спросили американского лидера, как он может прокомментировать эту массированную атаку, он отреагировал довольно странно и безэмоционально. Соответствующее видео появилось в сети.
Трамп после вопроса медийщиков удивляется и спрашивает: "Когда?", будто не понимая, когда именно это произошло.
Репортер объяснил, что это произошло недавно.
На это глава Белого дома ответил: "Когда вернусь, увидим. Я не знаю".
Смотрите видео с комментарием Трампа:
Удар РФ по Украине в ночь на 17 июня - что известно
Как сообщал Главред, Киев был в дыму после атаки РФ, были повреждены многоэтажки, много раненых и погибших. Оккупанты атаковали жилые дома.
Также ранее сообщалось, что РФ запустила более 440 дронов и 32 ракеты. Киев пережил один из самых страшных ударов. Также ночью были атакованы Одессу, Запорожье, Черниговскую, Житомирскую, Кировоградскую, Николаевскую и Киевскую области.
По состоянию на 16:00 подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу прошлой ночью.
Напомним, РФ ударила по Киеву ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.
Появились кадры с первыми минутами после ударов по Киеву. Российские оккупанты запустили по столице почти 200 "Шахедов", а также баллистических и крылатых ракет.
Также сообщалось, что на рассвете РФ атаковала Одессу - пострадали 17 человек, в том числе беременная женщина. Оккупанты разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.
Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона назвал особенность массированного удара РФ. В Воздушных силах ВСУ рассказали об особенностях комбинированного удара по Украине и назвали причину ужасных последствий атаки в столице.
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