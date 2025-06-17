Последствия для Путина страшны: эксперт назвал решение, которого боится диктатор

Путин не боится тратить много ресурсов на войну, но с одним решением он крайне осторожен.

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Путин боится объявлять мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сказал Загородний:

Есть несколько причин, по которым в России не объявляют мобилизацию

Путин боится новых мятежей

Бытует мнение, что у страны-агрессора России есть неограниченный человеческий ресурс, благодаря которому она может воевать в долгую и при этом не считаться с большими потерями. В то же время в РФ до сих пор не объявляют мобилизацию, зато привлекали военных из КНДР. На это есть причины.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, объявление мобилизации в России могло бы пошатнуть стабильность диктаторского режима и трудовых ресурсов.

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Еще одним фактором является то, что россияне могут как и в сентябре 2022 года не очень хорошо отреагировать на мобилизацию, а кремлевский диктатор этого боится не на шутку.

"Путин таки боится бунтов. Ведь мятеж Пригожина показал, что достаточно лишь нескольких тысяч человек, чтобы снести власть", - пояснил Загородний.

Мобилизация в России - последние новости

Напомним, в ГУР сообщали, что в 2025 году РФ планирует привлечь не менее 280 тысяч солдат. Мобилизовать будут в основном "спецконтингент " - лиц, которые находятся в местах лишения свободы, имеют судимости, долги или находятся под следствием.

Недавно, как писал Главред, стало известно, что Москва набирает около 30 тысяч солдат ежемесячно, заманивая новобранцев высокими материальными стимулами

Ранее сообщалось, что изнурительные бои на украинском фронте даются в знаки для страны-агрессора России. Численность вражеской армии стремительно сокращается, что заставляет Кремль задуматься о радикальных методах решения этого вопроса, а именно мобилизации.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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