Путин в страхе: в РФ, вероятно, готовятся к принудительной мобилизации - Гудков

Диктатор до последнего откладывает объявление мобилизации из-за негативного политического эффекта для Кремля.

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В РФ хотят ограничить выезд призывников за границу / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Что сказал Гудков:

Подготовка к мобилизации в РФ продолжается

Объявление принудительной мобилизации возможно уже в ноябре

Изнурительные бои на украинском фронте дают о себе знать для страны-агрессора России. Численность вражеской армии стремительно сокращается, что заставляет Кремль задуматься о радикальных методах решения этого вопроса, а именно мобилизации.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 каналу, что, вероятно, российский диктатор Владимир Путин планирует принудительную мобилизацию, чтобы иметь возможность продолжать активные штурмы на востоке.

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На такие планы Кремля указывает то, что недавно в Москве ввели запрет для мужчин призывного возраста на выезд из России, а еще в сентябре военкоматы получили указание формировать списки призывников.

Политик считает, что избежать именно принудительной мобилизации, а не службы по контракту РФ вряд ли удастся, но Путин будет пытаться оттягивать ее объявление до последнего.

"Есть большая вероятность, что она все же будет внедрена в ноябре 2024 года, ведь именно тогда вступит в силу закон об электронных повестках", - предположил он.

Мобилизация и призыв в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Министерство обороны страны-агрессора России давит на кремлевского диктатора Владимира Путина относительно решения об объявлении новой волны мобилизации в РФ. Причиной этого является необходимость привлечь дополнительные войска и компенсировать потери на украинском поле боя.

Накануне стало известно, что президент России подписал указ о начале осеннего призыва на срочную военную службу. В рамках этой кампании планируют призвать 133 тысячи человек.

Ранее аналитики ISW отмечали, что Россия не планирует объявлять новую волну мобилизации в ближайшей или среднесрочной перспективе, поскольку президент Владимир Путин опасается, что это может дестабилизировать его режим.

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Кто такой Геннадий Гудков Геннадий Владимирович Гудков - российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке. Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004-2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвёртого, пятого и шестого созывов (2001-2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

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