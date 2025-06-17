Ким Чен Ын снова отправит на Курщину тысячи северокорейцев: в РФ назвали цель

Что сказал Шойгу:
- В Россию отправят саперов и строителей из КНДР
- В Курской области вскоре будет 6 тысяч северокорейцев
Глава КНДР, диктатор Ким Чен Ын решил отправить в страну-агрессора Россию северокорейских саперов и строителей якобы для того, чтобы восстанавливать Курскую область.
Об этом, как пишут росСМИ, заявил бывший министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в КНДР. По его словам, в Россию должны прибыть 6 тысяч северокорейцев.
"Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов", - сказал Шойгу.
Кроме этого он заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин с главой КНДР приняли решение об "увековечении подвига солдат Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях".
Помощь КНДР России - последние новости
Напомним, Главред писал, что за почти два года Северная Корея передала России по меньшей мере 4 миллиона артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины. Поставки происходят массово и системно - морскими и железнодорожными маршрутами.
Согласно другим данным, только за последние полтора года КНДР передала России до 9 миллионов артиллерийских снарядов различного калибра, включая снаряды 122 мм и 152 мм, и не менее 100 баллистических ракет.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально подтвердил, что вооруженные силы КНДР были направлены в Россию. Они участвовали в боевых действиях против Украины на территории Курской области.
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Кто такой Сергей Шойгу?
Сергей Шойгу - государственный деятель и политик страны-агрессора России. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года. Секретарь Совета Безопасности РФ с 12 мая 2024 г. Подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка. Находится в международном розыске с июня 2024 года, пишет Википедия.
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