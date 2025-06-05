'Святое дело': Ким Чен Ын обещает помощь РФ в войне с Украиной

Что известно:
- Пхеньян будет и впредь "безоговорочно поддерживать" курс РФ
- В КНДР пожелали России "непременно добиваться победы"
Северная Корея намерена и дальше оказывать поддержку России, включая её действия в войне против Украины.
Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, прошедшей в Пхеньяне, сообщает Deutsche Welle.
По словам Ким Чен Ына, Пхеньян будет и впредь "безоговорочно поддерживать" внешнеполитический курс Москвы и её позицию по ключевым международным вопросам, особенно в контексте конфликта в Украине.
В высказывании Кима прозвучали пожелания России "непременно добиваться победы в справедливом и святом деле", имея в виду продолжающуюся войну в Украине, передаёт ЦТАК.
Как северокорейские СМИ, так и российский Совет безопасности сообщили, что на встрече также обсуждались боевые действия в Курской области. В частности, упоминались северокорейские бойцы, принимавшие участие в боях против украинских войск. В сообщении Совбеза говорится, что стороны затронули тему "увековечения памяти героизма корейских солдат".
Пхеньян отметил "исключительное мужество и преданность лучших сынов корейского народа", которые, по заявлению властей, воевали бок о бок с российскими военными в борьбе за Курскую область, воспринимая её как часть своей родины.
Обе стороны также сослались на подписанный 19 июня 2024 года в Пхеньяне Договор о стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Этот документ предусматривает взаимную военную и иную помощь в случае, если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению.
Ранее сообщалось о том, что Северная Корея потеряла более 4700 военнослужащих во время боевых действий против Сил обороны Украины в Курской области, из которых по меньшей мере 600 погибли.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально подтвердил, что вооруженные силы КНДР были направлены в Россию. Они участвуют в боевых действиях против Украины на территории Курской области.
Как сообщал Главред, Россия и КНДР вышли на новый уровень "братства". Кремль объявил о старте строительства автомобильного моста через реку Туманную, который соединит страны.
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Кто такой Ким Чен Ын
Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.
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