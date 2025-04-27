Команда Трампа планирует провести переговоры с КНДР – Axios

Члены администрации Дональда Трампа проводят "начальное планирование".

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Команда Трампа планирует провести переговоры с КНДР / коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, armyrecognition.com

Кратко:

В США разрабатывают сценарии для встречи Трампа и Кима

КНДР углубила сотрудничество с Россией

Администрация американского президента Дональда Трампа неофициально проводит обсуждение с внешними экспертами, чтобы, вероятно, возобновить диалог с КНДР. Об этом сообщил американский топ-чиновник и еще три источника, знакомые с этими дискуссиями, для издания Axios.

"Мы созываем агентства, чтобы понять, где сегодня находятся северные корейцы. За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и говорим о потенциальных путях, в том числе о взаимодействии", - отметил чиновник. видео дня

В то же время старший научный сотрудник Института Брукингса Эндрю Йо прокомментировал такую информацию.

"Обсуждения за закрытыми дверями с участием экспертов аналитических центров, нынешних и бывших американских чиновников свидетельствуют о том, что администрация Трампа разрабатывает различные сценарии для следующей встречи Трампа и Кима", - сказал он.

По его словам, "много положительных заявлений" Трампа о Киме свидетельствуют о том, что президент США заинтересован в этом вопросе.

В свою очередь бывший американский топ-чиновник отметил, что члены администрации проводят "начальное планирование", понимая, что может понадобиться лишь "одно цветастое письмо" от Кима, чтобы привлечь внимание президента США, "и тогда можно начинать гонку".

Как отметил один из источников, одной из тем, которые поднимались на этих закрытых встречах, был вопрос о том, кем могут быть северокорейские собеседники, если переговоры все же начнутся.

"Кажется, северокорейцы не назначили нового специального посланника по вопросам американской дипломатии, и они уже давно не выражали заинтересованности в переговорах. В последнее время их позиция стала менее негативной относительно перспектив переговоров, хотя ничего положительного они также не говорили", - прокомментировала директор Корейской программы Центра Стимсона Дженни Таун.

В то же время бывший высокопоставленный американский чиновник сказал для Axios, что подготовка Северной Кореи к переговорам будет зависеть от характера разговора.

Также осложняет ситуацию то, что КНДР углубила сотрудничество с Россией, особенно после того, как отправила свои войска воевать против Украины.

"Сегодня мы находимся в гораздо худшей ситуации", - добавил высокопоставленный американский чиновник и обвинил администрацию Байдена в ядерных успехах Кима.

Однако в Axios отметили, что некоторые из них были достигнуты еще при президентстве Трампа.

Отношения США с КНДР - главное

О том, что Дональд Трамп стремится улучшить связи США с Северной Кореей, сообщалось еще в ноябре 2024 года. Сейчас в Пхеньяне не настроены на диалог со Штатами, но изменить это может окончание войны в Украине.

В конце 2024 года состоялось ключевое политическое совещание правящей партии Северной Кореи, которое провел глава КНДР Ким Чен Ын. На встрече партийных и правительственных чиновников было принято решение о том, что Северная Корея применит самую "жесткую" стратегию противодействия Соединенным Штатам ради своей безопасности и национальных интересов.

Северокорейская ракета, которая 24 апреля унесла жизни 12 человек в Киеве, состояла как минимум из 116 деталей, которые были изготовлены в других странах - большая часть из них была произведена в США.

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Что такое Axios? Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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