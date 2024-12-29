КНДР приняла стратегию "жесточайшего" противодействия США: Reuters раскрыло детали

Ким призвал к прогрессу в области оборонной науки и технологий для укрепления потенциала сдерживания войны в стране.

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КНДР готовит сопротивление США / Коллаж: Главред, Фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео

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КНДР резко повысит развитие оборонной отрасли

Альянс между КНДР, США и Японией расширился до "ядерного военного блока"

На прошлой неделе накануне нового года состоялось ключевое политическое совещание правящей партии Северной Кореи, которое провел глава КНДР Ким Чен Ын.

На встрече партийных и правительственных чиновников было принято решение о том, что Северная Корея применит самую "жесткую" стратегию противодействия Соединенным Штатам ради своей безопасности и национальных интересов. Однако подробностей нет, передает Reuters.

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Также в публикации KCNA говорится о том, что альянс между Южной Кореей, США и Японией расширился до "ядерного военного блока", а Южная Корея стала "антикоммунистическим форпостом" США.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

"Эта реальность ясно показывает, в каком направлении нам следует двигаться, что и как нам следует делать", - цитирует Reuters отчет.

Также во время встречи закрытое государство пообещало развивать отношения с "дружественными" странами. Кроме того, Ким призвал к прогрессу в области оборонной науки и технологий для укрепления потенциала сдерживания войны в стране.

Reuters добавило, что такие встречи часто длятся несколько дней и в последние годы использовались для принятия ключевых политических решений.

Сотрудничество КНДР и России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что военный эксперт Михаил Притула предупредил, что миллионная армия КНДР может оказаться на стороне России. Путин сможет обеспечить себе миллионную армию за счет бойцов КНДР, не мобилизуя при этом собственное население.

Стало известно, что ВСУ впервые взяли в плен солдата КНДР в Курской области. Разведка Южной Кореи подтвердила данные о том, что украинские военные взяли в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Известно, что раненый северокорейский солдат был захвачен живым.

Стало известно, что КНДР увеличила поставки оружия в РФ. Западные аналитики рассказали, что Северная Корея расширила производство оружия и значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию. В обмен на это КНДР получает деньги и нефть от Кремля.

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