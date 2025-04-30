Сколько солдат КНДР уничтожено в войне против Украины - новые данные разведки

О чем говорится в материале:
- Потери КНДР оцениваются в 4700 военных, среди них 600 - погибшие
- В обмен на военную помощь КНДР получила от РФ военное оборудование
Северная Корея потеряла более 4700 военнослужащих во время боевых действий против Сил обороны Украины в Курской области, из которых по меньшей мере 600 погибли. Об этом 30 апреля сообщили южнокорейские парламентарии, ссылаясь на данные национальной разведки, передают Reuters и Yonhap.
По информации разведки Южной Кореи, Россия привлекла около 15 тысяч северокорейских военных к боевым действиям в этом регионе. Среди общих потерь примерно 4,7 тысячи человек, из них более 600 - погибшие.
Отмечается, что в ответ на поддержку Москвы, КНДР получила российское военное оборудование, в частности, шпионские спутники, беспилотники и зенитные ракеты.
"После шести месяцев участия в войне северокорейские военные стали менее неумелыми, а их боеспособность значительно улучшилась, поскольку они привыкают к использованию нового оружия, такого как беспилотники", - рассказал член парламентского комитета по вопросам разведки Ли Сонг Квеун после брифинга.
Квеун также сообщил, что тела погибших военных из Северной Кореи кремируют в Курске перед возвращением на родину.
В разведке Южной Кореи добавили, что пока нет признаков новой волны отправки северокорейских войск на фронт, однако такая вероятность остается.
Участие войск КНДР в войне против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, лидер КНДР Ким Чен Ын официально подтвердил, что северокорейские военные были отправлены в Россию для участия в боевых действиях против Украины на территории Курской области.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в своем докладе Владимиру Путину также сообщил об участии северокорейских солдат в боях в этом регионе.
В то же время Силы специальных операций ВСУ, в частности воины 6-го полка рейнджеров, провели спецоперацию в Курской области, в ходе которой уничтожили 25 северокорейских бойцов, воевавших на стороне России.
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