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РФ за год набрала 1500 иностранцев на войну - разведка Британии

Виталий Кирсанов
27 апреля 2025, 14:44
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Наибольшее количество добровольцев прибыло из стран Южной и Восточной Азии.
РФ за год набрала 1500 иностранцев на войну
РФ за год набрала 1500 иностранцев на войну / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скрин с видео

Кратко:

  • Вербовка иностранных граждан в армию РФ имеет несистемный характер
  • Набор иностранцев будет продолжаться в среднесрочной перспективе

Разведка Великобритании со ссылкой на российские СМИ заявила, что с апреля 2023 года по конец мая 2024 года набрала более 1500 иностранных граждан для участия в войне против Украины. Об этом сообщает британское Министерство обороны

Отмечается, что наибольшее количество добровольцев прибыло из стран Южной и Восточной Азии (771 человек), за ними следуют бывшие советские республики (523 человека) и Африка (72 человека).

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В разведке предполагают, что вербовка иностранных граждан в российскую армию имеет несистемный характер.

В обзоре отмечают, что большинство привлекают финансовые стимулы и возможность получения российского гражданства.

"Скорее всего, многих иностранных граждан набирают именно через Москву благодаря более высоким бонусам за подписание контрактов и относительной международной доступности города", – говорится в обзоре.

В разведке добавили, что иностранцы почти наверняка составляют очень небольшую долю от общего количества новобранцев Вооруженных сил России, при этом основной акцент делается на набор внутри страны.

"Тем не менее, определенный набор иностранных граждан, почти наверняка, будет продолжаться в среднесрочной перспективе, поскольку Россия сохраняет текущую стратегию вербовки, направленную на восполнение тяжелых потерь на поле боя без прибегания ко второй волне мобилизации", – резюмировали в обзоре.

Военные КНДР в войне РФ и Украины - новости

Как сообщал Главред, в конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что на стороне войск России уже воюют военные КНДР. Также северокорейцы используются и на территории Украины.

Сообщалось, что у военных РФ проблемы с северокорейцами. Боевики КНДР не могли выучить элементарные команды на поле боя, а взаимодействовать с россиянами им мешал языковой барьер.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил об участии военных КНДР в боях на территории Курской области.

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