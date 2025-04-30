Россияне оккупировали Сухую Балку на Донбассе - Deep State

По данным Генштаба, за сутки 30 апреля было зафиксировано 177 боевых столкновений.

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ВС РФ оккупировали Сухую Балку / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, 93 Омбр

Кратко:

У ВС РФ есть продвижения на фронте

Россияне захватили Сухую Балку

Российские оккупационные войска захватили поселок Сухая Балка Бахмутского района Донецкой области. Об этом говорится в отчете аналитиков проекта DeepState.

"Враг оккупировал Сухую Балку", — говорится в сообщении.

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Сухая Балка на карте / deepstatemap

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Сейчас Сухая Балка обозначена красным цветом, что означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют оккупанты.

Кроме того, по данным DeepState, ВС РФ продвинулись возле Константинополя, Дачного и в Торецке.

Торецк на карте / deepstatemap

Константинополь на карте / deepstatemap

Справка. Сухая Балка — посёлок в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины.

Согласно переписи 2001 года, население составляло 649 человек.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ 30 апреля отмечается, что за минувшие сутки было зафиксировано 177 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Дачного, Торецкого, Крымского и в направлении Дилиевки.

Что происходит на Торецком направлении / facebook.com/GeneralStaff.ua

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надеевка и Андреевка.

Ситуация на Покровском направлении / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении, о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля. Как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись вдоль улицы Центральной в южной части Щербиновки (к западу от Торецка).

В Нацгвардии сообщили, что российские военные не оставляют попыток форсировать реку Оскол на Купянском направлении и благодаря этому расширить плацдарм на правобережье Харьковской области.

По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, ситуация на Новопавловском направлении значительно обострилась. Российские войска пытаются прорваться к границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил о том, что армии страны-агрессора РФ нет приоритетных направлений на фронте.

"Они рассматривают такими (приоритетными, - ред.) все (направления, - ред.), которые атакуют", - подчеркнул он.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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