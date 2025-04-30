РФ стянула 60 тысяч военных для прорыва: названо опасное направление фронта

Враг пытается продвигаться на нескольких участках фронта, говорит Сергей Кузан.

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Россияне будут атаковать и в дальнейшем

Враг пытается продвигаться на нескольких участках фронта

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил о том, что армии страны-агрессора РФ нет приоритетных направлений на фронте.

"Они рассматривают такими (приоритетными, - ред.) все (направления, - ред.), которые атакуют", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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При этом эксперт рассказал о том, какие направления остаются под угрозой атак оккупантов РФ.

"Россияне будут атаковать в дальнейшем и Сумщину, ведь у РФ там до сих пор остается большая группировка - около 60 тысяч военных. И, без сомнения, они будут атаковать наши позиции и в Харьковской области", - не исключает он.

Собеседник напомнил о том, что враг пытается также продвигаться на нескольких других участках фронта.

"Сначала Купянское направление, далее - Лиман, Часов Яр, Покровск. А также пытаются выйти на Богатырь на юге, рассчитывая, что там - равнина, и продвижение будет легче. Им важно хотя бы отчитаться, что взяли больше территорий. Итак, да, остается примерно шесть-семь направлений, на которых они продолжают наступление. Эти направления мы можем увидеть в ежедневных сводках Генерального штаба. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится", - добавил Кузан.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

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Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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