РФ после захвата 4-х областей Украины до 2026 года начнет войну с НАТО – Welt

В Европарламенте говорят, что Россия имеет впечатляющее количество войск и широкий спектр мощной техники.

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РФ хочет захватить четыре области Украины до 2026 года / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

Москва набирает около 30 тысяч солдат ежемесячно

Берлин беспокоит численность армии РФ

Россия наладила широкомасштабное производство авиабомб

Война в Украине выявила слабые стороны России

Российские власти не намерены сворачивать военную агрессию против Украины, так как, очевидно, поставили себе цель полностью захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области до 2026 года. Но даже если президент США Дональд Трамп заставит Кремль остановиться сейчас, Россия будет представлять большую угрозу для Европы в ближайшие годы. Об этом пишет Welt.

Руководитель Украинского ситуационного центра в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг отметил, что Россия вооружается сверх потребности своих войск в Украине. В частности он утверждает, что в российской армии "становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников". По его мнению, это свидетельствует о намерении Кремля подготовиться к войне с НАТО, даже если сейчас РФ не планирует вступать в прямой конфликт с Западом.

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По данным немецких военных, армия РФ в значительной степени компенсирует свои человеческие и материальные потери в Украине. В частности указывается, что Москва набирает около 30 тысяч солдат ежемесячно, заманивая новобранцев высокими материальными стимулами.

В частности, Берлин беспокоит численность армии РФ - 1,5 миллиона действующих военнослужащих. Для сравнения: Бундесвер насчитывает 180 тысяч действующих солдат.

Кроме того, Россия наладила широкомасштабное производство авиабомб, в том числе управляемых, ракет, артиллерийских снарядов, а также дронов-камикадзе различных типов, в том числе производит тысячи "Шахедов" ежегодно.

"Россия имеет впечатляющее количество войск и широкий спектр мощной техники", - говорит председатель Комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Мари Агнес Штрак-Циммерманн.

Однако, по ее словам, война в Украине также выявила слабые стороны России, в частности в вопросах материально-технического обеспечения, устаревшего оборудования и низкого морального духа солдат.

Военный аналитик Нико Ланге предостерегает от того, чтобы при оценке потенциальной угрозы смотреть только на количество солдат или танков.

"Россия имеет волю к применению грубой военной силы и готовность нести большие потери. Это делает Россию чрезвычайно опасной", - говорит Ланге.

Он также предупреждает о возможности как прямых, так и гибридных атак России против Польши и стран Балтии - ударов беспилотниками и ракетами, нападений войск без национальных знаков различия и тому подобное.

Штрак-Циммерман добавляет, что вероятность таких сценариев в значительной степени зависит от результатов войны в Украине.

"Путин буквально почувствовал вкус крови. Если вы хотите сохранить мир, вы должны уметь защитить себя. Если мы наконец этого не поймем и Путин добьется успеха в Украине, нападения на члена НАТО через четыре-пять лет более чем реалистичны", - говорит она.

Мобилизация в России - последние новости

Ранее, как писал Главред, российский оппозиционер предупреждал, что изнурительные бои на украинском фронте даются в знаки для страны-агрессора России. Численность вражеской армии стремительно сокращается, что заставляет Кремль задуматься о радикальных методах решения этого вопроса, а именно мобилизации.

Накануне также министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, что Россия использует войска КНДР и наемников из других стран, ведь имеет проблемы с мобилизацией, но враг будет наращивать свою армию и в дальнейшем.

После этого стало известно, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы лиц, находящихся в запасе.

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