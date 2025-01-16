Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы: что известно

Указ о проведении военных сборов среди резервистов в РФ касается представителей всех силовых структур, указ вступил в силу с момента публикации.

https://glavred.info/world/putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-rezervistov-na-voennye-sbory-chto-izvestno-10631318.html Ссылка скопирована

Путин подписал закон о призыве резервистов / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Кратко:

Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы

Указ вступает в силу с момента публикации

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы лиц, находящихся в запасе. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации страны-агрессора России.

"Призывать в 2025 году граждан РФ, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в документе. видео дня

Отмечается, что указ вступает в силу сразу после обнародования.

Подобные указы президент страны-агрессора России подписывает ежегодно. Например, в 2022 году такой документ был подписан Путиным в марте, а в 2023-м - в мае.

На основе этого указа мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву для региональных военкоматов. После этого начинается рассылка повесток резервистам в России.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную военную службу, который начнется 1 октября. В рамках этой кампании планируют привлечь 133 тысячи человек. Документ обнародован на официальном портале правовых актов РФ.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, из-за экономических трудностей и дефицита человеческих ресурсов российский диктатор Путин вынужден корректировать подходы к войне против Украины.

Изнурительные бои на фронте существенно влияют на состояние российской армии, численность которой постоянно сокращается. Это заставляет Кремль рассматривать более радикальные решения, в частности мобилизацию. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предполагает, что Путин может прибегнуть к принудительной мобилизации, чтобы продолжать активные наступательные действия на востоке Украины.

Другие новости:

Мобилизация в России (с 2022) Мобилизация в Росси́и была объявлена 21 сентября 2022 года в ходе вторжения России на Украину и вскоре после контрнаступления Вооружённых сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред