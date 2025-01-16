Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы: что известно

Кратко:
- Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы
- Указ вступает в силу с момента публикации
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы лиц, находящихся в запасе. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации страны-агрессора России.
"Призывать в 2025 году граждан РФ, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в документе.видео дня
Отмечается, что указ вступает в силу сразу после обнародования.
Подобные указы президент страны-агрессора России подписывает ежегодно. Например, в 2022 году такой документ был подписан Путиным в марте, а в 2023-м - в мае.
На основе этого указа мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву для региональных военкоматов. После этого начинается рассылка повесток резервистам в России.
Мобилизация в России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную военную службу, который начнется 1 октября. В рамках этой кампании планируют привлечь 133 тысячи человек. Документ обнародован на официальном портале правовых актов РФ.
Как отмечается в отчете Института изучения войны, из-за экономических трудностей и дефицита человеческих ресурсов российский диктатор Путин вынужден корректировать подходы к войне против Украины.
Изнурительные бои на фронте существенно влияют на состояние российской армии, численность которой постоянно сокращается. Это заставляет Кремль рассматривать более радикальные решения, в частности мобилизацию. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предполагает, что Путин может прибегнуть к принудительной мобилизации, чтобы продолжать активные наступательные действия на востоке Украины.
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Мобилизация в России (с 2022)
Мобилизация в Росси́и была объявлена 21 сентября 2022 года в ходе вторжения России на Украину и вскоре после контрнаступления Вооружённых сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".
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