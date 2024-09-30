Путин подписал указ о призыве: в армию приказали набрать более 130 тысяч россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную военную службу, который стартует 1 октября. В рамках этой кампании планируют призвать 133 тысячи человек. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов РФ.
В России будут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе. В рамках этой кампании планируют призвать 133 тысячи человек, что на 3000 больше, чем в прошлом году.
В Генштабе Вооруженных сил РФ уверяют, что призывников не будут отправлять на войну в Украину. Однако относительно их присутствия в регионах, таких как Курская область, которую частично контролируют ВСУ, информации не предоставлено.
Кроме этого, во вражеском Генштабе заявили, что особенностью этого призыва является возможность обжалования решений призывных комиссий в досудебном порядке.
Мобилизация в России (с 2022)
Мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года во время вторжения России в Украину и вскоре после контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".
Мобилизация в России - последние новости
Напомним, Минобороны России оказывает давление на Владимира Путина, требуя объявления новой волны мобилизации для пополнения потерь. По данным The Wall Street Journal, еще в начале 2024 года Путин отклонил эту идею перед инаугурацией, отдав предпочтение привлечению добровольцев и повышению выплат новобранцам. Однако эти меры не дали результата и нехватка войск остается проблемой для Кремля.
По данным Института изучения войны (ISW), Россия не планирует новой волны мобилизации в ближайшее время, поскольку Владимир Путин опасается дестабилизации режима. После событий в Курской области в августе 2024 года шли разговоры о мобилизации, но Кремль решил избежать этого из-за угрозы общественного недовольства.
Кроме этого, в Беларуси с 30 сентября начат новый этап проверки боевой готовности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщило Минобороны. Также планируется привлечение всех полигонов ВС РБ и призыв резервистов.
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