Путин подписал указ о призыве: в армию приказали набрать более 130 тысяч россиян

Количество призывников возрастет на 3000 человек по сравнению с прошлогодней осенней кампанией в РФ.

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Количество призывников вырастет на 3000 человек по сравнению с прошлым годом / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео на YouTube

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную военную службу, который стартует 1 октября. В рамках этой кампании планируют призвать 133 тысячи человек. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов РФ.

В России будут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе. В рамках этой кампании планируют призвать 133 тысячи человек, что на 3000 больше, чем в прошлом году.

В Генштабе Вооруженных сил РФ уверяют, что призывников не будут отправлять на войну в Украину. Однако относительно их присутствия в регионах, таких как Курская область, которую частично контролируют ВСУ, информации не предоставлено.

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Кроме этого, во вражеском Генштабе заявили, что особенностью этого призыва является возможность обжалования решений призывных комиссий в досудебном порядке.

Мобилизация в России (с 2022) Мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года во время вторжения России в Украину и вскоре после контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

Мобилизация в России - последние новости

Напомним, Минобороны России оказывает давление на Владимира Путина, требуя объявления новой волны мобилизации для пополнения потерь. По данным The Wall Street Journal, еще в начале 2024 года Путин отклонил эту идею перед инаугурацией, отдав предпочтение привлечению добровольцев и повышению выплат новобранцам. Однако эти меры не дали результата и нехватка войск остается проблемой для Кремля.

По данным Института изучения войны (ISW), Россия не планирует новой волны мобилизации в ближайшее время, поскольку Владимир Путин опасается дестабилизации режима. После событий в Курской области в августе 2024 года шли разговоры о мобилизации, но Кремль решил избежать этого из-за угрозы общественного недовольства.

Кроме этого, в Беларуси с 30 сентября начат новый этап проверки боевой готовности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщило Минобороны. Также планируется привлечение всех полигонов ВС РБ и призыв резервистов.

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