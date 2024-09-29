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Что ждет армию Путина после ударов по арсеналам: в Британии сделали прогноз

Андрей Ганчук
29 сентября 2024, 15:54
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Россия понесла самые большие потери своих и северокорейских боеприпасов за весь период войны.
Торопец, БПЛА
Россию после ударов по военным арсеналам ждут перебои в снабжении - разведка Британии / Коллаж: скриншот YouTube, 93-я ОМБр Холодный Яр (иллюстративное фото)

Удары Сил обороны Украины по военным арсеналам в Торопце и Тихорецке на территории агрессора России приведут к тому, что враг столкнется с как минимум краткосрочными перебоями в снабжении своей армии. Россияне будут вынуждены рассредоточивать свою логистику. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В своей сводке разведки Британии проанализировала удары с 20 по 21 сентября по военным арсеналам РФ в Торопце и Тихорецке, а также еще однин удар по Торопцу, который был за три дня до этого – 18 сентября. В ту ночь оккупанты утратили не менее 30 тысяч тонн боеприпасов в открытом и бункерном хранении.

"Эти удары почти наверняка вызовут, по меньшей мере, кратковременные перебои в поставках российских артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для стрелкового оружия, критически важных ресурсов в войне на истощение", - отметили в ведомстве и добавили, что удары по трем складам привели к самым большим потерям российских и северокорейских боеприпасов за весь период полномасштабной войны.

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Как полагают британские специалисты, быстрые и мощные удары показали, что несмотря на многослойную систему ПВО (включая истребители), которую россияне разместили вокруг Украины, им по-прежнему приходится бороться с беспилотниками, использующимися для ударов вглубь российской территории.

"Очень вероятно, что это приведет к дальнейшему рассредоточению в российской логистической цепи из-за страха перед дополнительными ударами, увеличивая нагрузку на и без того растянутую систему", - подчеркнули в британской разведке.

Как удары по арсеналам РФ отразятся на ходе войны – мнение экспертов:

Удары по арсеналам России снизят темпы работа артиллерии, считает военный эксперт Олег Жданов.

У россиян будет меньше боеприпасов, однако интенсивность наступательных действий на горячих направлениях не снизится.

Украина будет повторять свои удары по военным объектам РФ, считает авиационный эксперт Константин Криволап. По его мнению, Силы обороны получили оружие для мощных ударов, и есть три группы целей, которые могут быть поражены.

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Россия утратили 3-4 месячную норму снарядов для войны после первого удара по Торопцу, считает израильский военный обозреватель Давид Шарп. Вероятно, взорвалось 750 тысяч снарядов. Однако пока россияне вряд ли перейдут к лимитам на боеприпасы на опасных направлениях.

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