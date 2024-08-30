"Весь госаппарат РФ едва не хекнул": Россия боится объявлять мобилизацию - Жмайло

Страна-агрессор Россия боится объявлять мобилизацию. Но российские власти не хотят этого делать не потому, что берегут свое население, а потому, что предыдущий этап мобилизации они провели на пределе своих возможностей.
Чтобы объявить новую волну призыва в армию Кремлю нужно иметь более стабильную ситуацию в РФ, поэтому они пытаются оттянуть этот момент во времени. Такое мнение высказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью Главреду.
"Россияне идут на этот шаг не потому, что берегут свое население, а потому, что предыдущий этап мобилизации, когда российское государство было немного сильнее, они провели на пределе своих возможностей. Так, что весь их госаппарат едва не хекнул. Поэтому для проведения новой волны мобилизации, а это где-то 350 тысяч им нужно иметь более стабильную ситуацию в РФ, и они пытается оттянуть этот момент до последнего", - отметил он.
Поэтому в РФ сейчас и дальше делают ставку на рекрутинг, соцпакет, одиночную частичную мобилизацию и вербовку наемников, чтобы пополнять потери в более 30 тысяч человек, которые они несут ежемесячно на востоке Украины.
"Могут ли россияне пойти на этот шаг? Да, могут. Вопрос в том, вытянут ли они такие темпы. Но здесь идет отдельная подготовка - например, унификация баз, чтобы на границе иметь возможность задерживать военнообязанных и отказывать им в выезде за границу. И такие подготовительные работы в России действительно ведутся", - сказал Жмайло.
Смотрите видео интервью Дмитрия Жмайло о последствиях военных учений в Беларуси для Украины:
Кто такой Дмитрий Жмайло
Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.
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