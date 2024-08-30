Войска РФ выбили ВСУ из села Коренево на Курщине - DeepState

20 августа украинские войска захватили село Коренево в Курской области, начались бои за одноимённый райцентр и ж/д станцию.

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Войска РФ захватили село Коренево на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, DeepStateUA

Российские войска заняли поселок Коренево Курской области РФ. Этот населенный пункт Вооруженные силы Украины начали брать в окружение еще 15 августа.

"Враг захватил село Коренево (Курщина)", — говорится в сообщении аналитиков мониторингового канала DeepState.

Поселок Коренево на карте ​ / DeepStateUA

Кроме того, по их данным, что враг продвинулся в Михайловке, возле Пантелеймоновки, Песчаного и Андреевки в Донецкой области.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

29 августа эксперт издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что российские войска контратаковали в Курской области и выбили ВСУ из села Коренево.

Отмечается, что 20 августа украинские войска захватили село Коренево в Курской области, начались бои за одноимённый райцентр и ж/д станцию. По информации Рёпке, российская армия контратаковала и выбила ВСУ из села. Линия боевого соприкосновения сейчас проходит примерно по его восточной окраине.

Южнее Коренево ВСУ на днях заняли село Краснооктябрьское на берегу реки Сейм.

"Таким образом и без взятия Коренево они полностью закрыли восточную границу котла, в котором оказались около 3000 российских солдат. С юга и запада он заблокирован госграницей, с севера — рекой Сейм", - говорится в сообщении.

Российские войска выбили ВСУ из поселка Коренево / t.me/BILD_Russian

Операция в Курской области - последние новости

В политических целях российское руководство может отдать предпочтение ведению войны в Украине, а не стабилизации ситуации в Курской области. Так считает аналитик открытых данных Эмиль Кастехельми из финского проекта Black Bird Group.

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