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Можно дойти даже до Донетчины: известно, куда ВСУ могут пойти после Курщины

Мария Николишин
25 августа 2024, 15:22
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Украинским войскам есть смысл двигаться по территории России вдоль границ Украины, чтобы создавать так называемую санитарную или "серую" зону.
Можно дойти даже до Донетчины: известно, куда ВСУ могут пойти после Курщины
Куда ВСУ могут уйти после Курской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 116-я отдельная механизированная бригада

Вооруженные силы Украины могут двигаться по территории России вдоль границ Украины, чтобы создавать так называемую санитарную или "серую" зону. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

По его словам, украинское военно-политическое руководство неоднократно говорило, что войну нужно переносить на территорию России.

"Россияне готовили там то же самое, что сделали на Харьковщине - попытки атаковать и подойти как минимум вплотную к городу Сумы, как они планировали к городу Харькову. Мы точно эту операцию сорвали, не только отсрочили, мы сорвали полностью", - сказал он.

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Гетьман подчеркивает, что меняется отношение партнеров Украины относительно предоставления поддержки и разрешений на применение их оружия.

"Операция очень емкая и очень мощная. И сделана она действительно молниеносно", - сказал он.

Кроме того, майор запаса отметил, что украинским войскам есть смысл двигаться по территории России вдоль границ Украины, чтобы создавать так называемую санитарную или "серую" зону, или же "демилитаризованную зону, с точки зрения россиян".

"И в конце концов можно выходить и атаковать российские войска уже с тыла на Харьковщине. И так до Луганщины можно дойти, даже до Донетчины. То есть пройтись по тылам по территории Российской Федерации. Углубляться вглубь России. Все говорят: "шесть часов без пробок до Москвы", - добавляет Гетьман.

В то же время, говоря о Глушковском районе Курской области и реке Сейм, где были взорваны мосты, он отметил, что "там находится ориентировочно от трех до пяти тысяч россиян".

"Они, уже можно считать, в условном окружении. Потому что с запада, юга и востока находятся наши войска. У них только путь на северо-восток. Но для того, чтобы им отступать, им надо как-то перейти реку Сейм. А для того, чтобы поставлять все, что им надо для боевых действий, тоже надо логистика через посты на этой реке", - подытожил Гетман.

Кто такой Алексей Гетман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, операция ВСУ в Курской области имела целью не только заставить РФ перебросить войска с востока, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием.

В то же время, Белый дом изучает возможность помогать украинской армии удерживать или расширять операцию в Курской области. Однако, у Киева может быть свой план, который не обсуждается с Вашингтоном.

Кроме того, операция Сил обороны Украины в Курской области показала, что у оккупантов агрессора России множество слабых мест. Киев не обречен, а способен переломить ход войны, пишет CNN.

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