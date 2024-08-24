'Путина просчитался': экс-глава ГУР раскрыл значение Курской операции

Экс-глава ГУР отметил, что цель операции в Курской области значительно важнее, чем об этом думает российский диктатор Владимир Путин.

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Экс-глава ГУР раскрыл значение Курской операции / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин считает, что цель операции украинский войск на территории Курской области заключается в том, чтобы оттянуть российские силы с других направлений фронта и снизить наступательный потенциал РФ на Донбассе. Однако, на самом деле цель Курского наступления гораздо важнее. Об этом в эфире 24 канала сообщил бывший начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк

"Путин просчитался. Он считает, что эта операция имеет главную цель - оттянуть подразделения и остановить наступление, но на самом деле имеет другой смысл. В частности, изменить подходы лидеров стран Запада к нашей войне. Сегодня от сомнений относительно нашей возможной победы, Запад снова находится в эмоциональном состоянии поддержки, подъема, есть дополнительное выделение возможностей для нашей не только обороны, но и активной обороны", - сказал он.

Валерий Кондратюк подчеркнул, что ситуация в Донецкой области остается напряженной, бои продолжаются. В то же время важно, что Запад предоставляет Украине дополнительную поддержку, особенно в виде боеприпасов, которые необходимы для сдерживания и уничтожения оккупантов.

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Он также отметил, что FPV-дроны демонстрируют высокую эффективность, и несмотря на противодействие средств радиоэлектронной борьбы, технологии их использования постоянно совершенствуются.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - что известно о боях на территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ходе операции в Курской области ВСУ уже взяли под контроль более тысячи квадратных километров российской территории, окружили крупную группировку врага и взорвали ключевые мосты через реку Сейм. Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что это лишь часть целей, которые ставят перед собой украинские военные на территории врага.

По словам военного эксперта Яна Матвеева, после начала Курской операции в окружении могли оказаться от тысячи до трех тысяч российских оккупантов.

Между тем, по данным Института изучения войны (ISW), российское военное командование передислоцировало подразделения из района Часового Яра в Курскую область, чтобы противодействовать ВСУ.

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