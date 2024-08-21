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Перемещение войск из Часового Яра на Курщину: как оно повлияет на наступление РФ

Мария Николишин
21 августа 2024, 08:21
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ВСУ продолжают наносить удары по понтонным мостам и понтонной инженерной технике противника к западу от нынешней линии соприкосновения на Курщине.
Перемещение войск из Часового Яра на Курщину: как оно повлияет на наступление РФ
Россия перебросила бригады из Часового Яра на Курщину / коллаж: Главред, фото: flickr, росСМИ

Военное командование РФ передислоцировало подразделения с направления Часов Яра в Курскую область для противодействия операции Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики, ссылаясь на сообщение российского военного блогера, который 20 августа заявил, что на юге Русской Конопельки (к востоку от Суджи) по украинской бронемашине нанесли удар военные российской 11-й воздушно-десантной бригады, которая действовала вблизи Часов Яра в конце июля 2024 года.

В ISW предположили, что российское военное командование, вероятно, передислоцировало элементы 11-й бригады, предназначенные для замены или усиления передовых подразделений. Зато подразделения, участвующие в боевых действиях на фронте, не задействовало.

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Аналитики ранее говорили, что такие передислокации могут повлиять на темпы российских наступательных операций. Однако, вероятно, понадобится несколько недель, чтобы увидеть любое возможное влияние таких передислокаций на российские операции в Донецкой области.

"ISW продолжает оценивать, что российское военное командование, вероятно, крайне не желает выводить подразделения, участвующие в боевых действиях, из более приоритетных секторов Донецкой области из-за опасений, что это может привести к дальнейшему замедлению темпов российских операций на этих направлениях", - говорится в отчете.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по понтонным мостам и понтонной инженерной технике противника к западу от нынешней линии соприкосновения на Курщине через реку Сейм в Глушковском районе.

На опубликованных 20 августа геолокационных кадрах видно, как примерно в 3 км к северу от Глушково украинские дроны наносят удары по российской технике, перевозящей понтоны на базу возле Сейма. Спутниковые снимки указывают на то, что на 19 августа украинские войска уничтожили по меньшей мере один понтонный мост через Сейм. Еще 17 августа он был цел.

Аналитики добавляют, что выложенные 19 августа геолокационные кадры свидетельствуют, что Силы обороны Украины продвинулись на запад вдоль трассы 38К-030 в восточной части Кореневого, а также полями на северо-восток от этого населенного пункта.

"Военные блогеры РФ сообщали 20 августа, что украинские войска продолжают механизированные атаки на окраине Кореневого. Указывалось также, что российские войска наносят артиллерийские и воздушные удары для сдерживания продвижения ВСУ", - отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что геолокационные кадры за 20 августа демонстрируют, что украинские силы также продвинулись в лесистой местности к северу от Русского-Поричного (к северо-востоку от Суджи и в 20 км от международной границы). Это согласуется с картами от российских военных блогеров. На них изображено продвижение украинских войск вдоль всей территории, прилегающей к населенным пунктам, входящим в состав района Русского-Поричного.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, берега реки Сейм Глушковского района Курской области, где россияне под ударами ВСУ пытаются в спешке возводить понтоны, могут стать естественным рубежом линии боевого соприкосновения, уверен эксперт Дмитрий Снегирев.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные мощно продвигаются в Курской области и операция не заканчивается. Известно, что ВСУ освободили уже 1263 квадратных километра.

С 16 августа украинские силы начали взрывать мосты через реку Сейм, что на севере Глушковского района Курской области. Успешная работа ВСУ может привести к отрезанию группировки страны-агрессора России там, поскольку район с запада и юга окружен территориями Украины.

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