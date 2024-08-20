Россия использовала новое оружие в боях под Курском: эффективно ли

Но похожее оружие используют не только ВС РФ, но и украинская армия.

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Продолжаются бои в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Оккупанты использовали в Курской области беспилотники, которые управляются оптоволокном, невосприимчивым к радиопомехам. Это первый случай использования такого оружия в бою, пишет The Forbes.

Успех операции ВСУ в Курской области много чем обязан именно блестящей подготовкой к подавлению вражеских частот БПЛА, говорится в материале.

Но и украинцы, и русские начали использовать новые дроны, которые подавить очень сложно: оператор наводит БПЛА на цель - и дрон уже сам на нее летит, даже при утрате связи.

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Но совсем другой подход - проводное наведение. Данные передаются по оптоволокну, в общем принцип похож на управление ракетами TOW. Именно такие якобы использует российская армия в Курской области.

ВСУ перехватили указанный российский прототип еще в марте, но тогда, похоже, речь не шла о массовом их производстве.

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Бои в Курской области - последние новости

Украинские военные мощно продвигаются в Курской области и операция не заканчивается. По состоянию на 20 августа ВСУ освободили уже 1263 квадратных километра.

Сейчас под контролем украинских военных находятся 93 населенных пункта. Бойцы ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов от 28 до 35 километров.

Накануне стало известно об уничтожении Вооруженными Силами Украины трех мостов через реку Сейм в Глушковском районе РФ, что почти отрезало трехтысячную группировку противника от основных линий поставок БК и техники.

По словам эксперта Дмитрия Снегирева, в случае успеха под контроль Сил обороны в Курской области перейдет еще порядка 700 квадратных километров.

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