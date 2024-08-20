Эксперт: ВСУ загнали россиян в "ловушку" под Курском, те - в шаге от окружения

В случае успеха ВСУ могут взять под контроль еще около 700 квадратных километров территории в Курской области.

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ВСУ оперативно уничтожают понтоны русских у речки Сейм / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, Радио Свобода

Берега реки Сейм Глушковского района Курской области, где русские под ударами ВСУ пытаются поспешно возводить понтоны, могут стать природным рубежом линии боевого столкновения, уверен эксперт Дмитрий Снегирев.

В эфире NEXTA Снегирев назвал речку Сейм "ловушкой для россиян".

"Огромная группировка в шаге от окружения в Курской области", - сказал эксперт. видео дня

По его словам, в случае успеха под контроль Сил обороны в Курской области перейдет еще порядка 700 квадратных километров.

"ВСУ будут иметь природный рубеж, а именно - речку Сейм - в качестве линии обороны. И, соответственно, вопрос фортификационных сооружений снимается как таковой, обеспечивая фланги ВСУ от российского удара", - объяснил эксперт.

Снегирев подчеркнул, что Сейм - серьезная водная преграда для ВС РФ, а ее форсирование будет для оккупантов большой проблемой с учетом задействования Украиной боевой авиации.

"Несмотря на попытки оккупантов наладить логистическое сообщение с подразделениями ВС РФ, которые оказались практически в оперативном окружении, на данный момент максимально то, что они могут задействовать, это одну понтонную переправу", - сказал он.

Снегирев подчеркнул, что после уничтожения трех мостов и одной понтонной переправы подвоз в тот участок боеприпасов и использование противником бронетехники для врага "фактически парализованы".

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Бои в Курской области - ситуация у реки Сейм

Накануне стало известно об уничтожении Вооруженными Силами Украины трех мостов через реку Сейм в Глушковском районе РФ, что почти отрезало трехтысячную группировку противника от основных линий поставок БК и техники.

В связи с этим российские войска начали поспешно сводить понтоны. Фото этих временных инженерных конструкций Главред показывал ранее.

Однако, судя по кадрам, ВСУ наносят удары по инженерной технике РФ, обеспечивающей построение переправ. Также видно, как у берегов реки Сейм Курской области поднимаются огромные столбы дыма от соженной техники РФ..

По наблюдению аналитика Bild Юлиана Рёпке, Глушковский район окружен ВСУ с запада и юга. В восточной части еще идут бои - Россия обороняет оставшийся проход. До закрытия "котла" осталось всего 5 км.

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