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То, как человек ест мороженое раскрывает его характер - психолог поделился секретом

Юрий Берендий
12 мая 2025, 17:31
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Психологи утверждают, что способ, которым человек ест мороженое может неожиданно точно раскрыть характер и тип поведения каждого индивида в жизни.
То, как человек ест мороженое раскрывает его характер - психолог поделился секретом
Тест на характер - то, как человек ест мороженое раскрывает его характер / Коллаж Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что способ поедания мороженого может рассказать о человеке
  • Как работает тест на тип поведения с мороженым
  • Почему некоторые люди быстро едят мороженое, а другие медленно

Эксперты считают, что способ, которым человек ест мороженое - облизывает или откусывает, может многое сказать о его характере и стиле принятия решений. Психолог Джо Хеммингс считает, что манера потребления этого популярного летнего десерта может свидетельствовать о смелости или осторожности в поведении, передает Express.

Главред выяснил, что означает способ поедания мороженого.

видео дня

Согласно опросу компании Nuii ice cream, в котором приняли участие 2000 взрослых любителей мороженого, 63% отдают предпочтение облизыванию, тогда как 39% - решительно откусывают. Генри Крейвен, представитель Nuii, поделился своими мыслями относительно полученных результатов.

"Мы все знаем, что мороженое является любимым лакомством для многих из нас, но то, как именно его ест нация, вызвало немало дискуссий", - сказал он.

Недавнее видео с амбассадором бренда и актером Джейсоном Момоа вызвало оживленную дискуссию после того, как зрители заметили, что он кусает мороженое.

Смотрите видео о тесте на личность с мороженым:

@nuii_icecream The ultimate debate - do you bite your ice cream like @Jason Momoa comment below and tell us how do you eat your Nuii? ⬇️ #NuiiIceCream#HowDoYouEatYourNuii#IceCream♬ original sound - NUII IceCream

"Такая реакция вдохновила нас углубиться в то, что стиль потребления мороженого может сказать о вашей личности", - добавил Генри.

В рамках исследования бренд также пообщался с людьми на улицах, чтобы выяснить их мнение.

Что способ поедания мороженого может рассказать о человеке

Поведенческий психолог Джо Хеммингс объясняет, что те, кто откусывает мороженое, обычно являются "бесстрашными", "уверенными в себе" и "импульсивными" - их не останавливает даже риск "замораживания мозга". С этим соглашаются и респонденты: 31% назвали таких людей "импульсивными", 29% - "уверенными", а 26% - "бесстрашными".

Те же, кто облизывает мороженое, обычно демонстрируют "методичность" и "спокойствие", что указывает на способность наслаждаться моментом и романтическую натуру.

А вот те, кто склонны есть мороженое небольшими укусами, часто воспринимаются как "осторожные", "нежные" и "вдумчивые", хотя иногда им также приписывают черты контролируемости.

"Психика любителей мороженого вращается вокруг поиска удовольствия и ностальгии. Они будут сладкоежками, а мороженое является одним из ключевых продуктов, которые могут помочь им регулировать свои эмоции. Они, вероятно, игривы, творческие и радуются всем праздникам - от детских дней рождения до Пасхи и Рождества. Они не воспринимают мороженое как нечто, что можно есть только летом", - отметил он.

Интересно, что почти две трети опрошенных признались, что они наслаждаются мороженым независимо от погоды.

Поведенческий психолог Джо также подчеркнула, что темп, с которым вы едите мороженое, может многое сказать о вашей личности. Так, треть респондентов призналась, что часто едят его слишком быстро. По словам Джо, такие люди обычно имеют высокий уровень энергии, импульсивны, эмоционально увлечены и нетерпеливы - они стремятся к скорейшему выбросу дофамина.

"Порой они могут быть беспокойными и немного раздражительными, используя быструю еду, чтобы успокоить себя. Те, кто смакует медленно, очень целеустремленные и терпеливые. Они сосредотачиваются на полном сенсорном опыте потребления мороженого - текстуре, вкусе, запахе, холодном комфорте", - резюмировал он.

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