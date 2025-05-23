Возможна ли встреча Зеленского с Путиным: Сибига раскрыл детали

Андрей Сибига заявляет, что Москва пытается устранить США из процесса мирного урегулирования.

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Киев настаивает на участии США и Европы в переговорах / Коллаж: Главред, фото: Главред

Коротко:

Киев готовит встречу Зеленского и Путина

Украина и РФ приступили к обмену пленными

Киев ждет от Москвы видения перемирия

Киев прорабатывает возможность личных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам дипломата, Москва пытается отстранить США от участия в мирном процессе. В то же время Украина считает присутствие американской стороны критически важным:

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"Мы нуждаемся в вовлеченности США, мы приветствуем мирные усилия США и президента Трампа. Для продолжения встречи в Турции не может быть никаких условий. Там была достигнута четкая договоренность, если убрать все псевдоисторические лекции, которые звучали со стороны российской делегации".

Сибига также напомнил, что стороны договорились об обмене военнопленными, и этот процесс уже запущен. В свою очередь, Украина ожидает видения Кремля относительно условий потенциального перемирия. В Киеве сейчас готовится соответствующий документ.

Фото: Скриншот t.me/glavredinfo

Продолжается также подготовка к возможной встрече лидеров в расширенном формате:

"Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп. И мы всегда настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа", - добавил министр.

Возможные переговоры Украины и России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Папа Римский Лев XIV заявил, что готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между украинской и российской сторонами.

Кроме того, страна-агрессор Россия продолжает свои попытки сорвать мирный процесс по окончанию войны в Украине. Это доказывает заявление главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который сказал, что Украине перед подписанием мирного соглашения нужно провести выборы.

Ранее также глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что новые агрессивные сигналы со стороны Кремля подрывают мирные инициативы и в очередной раз демонстрируют, что именно российский диктатор остается главным препятствием на пути к завершению войны.

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