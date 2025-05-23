У Путина выставили требование по переговорам: чего требуют от Зеленского

Российские власти продолжают ставить условия накануне возможных переговоров с Киевом.

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Лавров поставил под сомнение легитимность Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сказал Лавров:

Украина должна провести выборы

Подписать мирное соглашение Россия будет готова после выборов

Зеленский якобы не обладает легитимностью

Страна-агрессор Россия продолжает свои попытки сорвать мирный процесс по окончанию войны в Украине. Это доказывает заявление главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который сказал, что Украине перед подписанием мирного соглашения нужно провести выборы.

Как пишут росСМИ, по его словам, это было бы "оптимальным вариантом", ведь так Кремль увидит, кто имеет легитимность из украинской власти.

видео дня

"Нынешняя конституция (Украины, - Главред) вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной Рады, но оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - добавил глава МИД страны-агрессора.

Таким образом Лавров в очередной раз попытался поставить под сомнение легитимность Владимира Зеленского, как президента Украины. Это продолжает политику кремлевского диктатора Владимира Путина, который заявлял, что Зеленский якобы нелегитимный.

Россия, скорее всего, таким образом пытается оттянуть время и сделать невозможным любые шаги к установлению справедливого мира в Украине.

Возможные переговоры Украины и России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Папа Римский Лев XIV заявил, что готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между украинской и российской сторонами.

Впоследствии президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что уже на следующей неделе могут состояться технические переговоры по прекращению огня в Украине и пройдут они действительно в Ватикане.

Ранее также глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что новые агрессивные сигналы со стороны Кремля подрывают мирные инициативы и в очередной раз демонстрируют, что именно российский диктатор остается главным препятствием на пути к завершению войны.

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Кто такой Сергей Лавров? Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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