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Зеленский поставил Лаврова на место после его оскорблений

Ангелина Подвысоцкая
15 мая 2025, 18:49
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Владимир Зеленский отметил, что это Путин просил лично встретиться на переговорах, а не он.
Лавров, Зеленский
Зеленский ответил Лаврову на его ругань / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Лавров назвал Зеленского "жалким человеком"
  • Президент Украины дал четкий ответ Лаврову

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и обозвал его. В то же время Зеленский дал Лаврову четкий ответ во время пресс-конференции по результатам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он сразу отметил, что не он был инициатором этих переговоров. При этом даже не нужны встречи для того, что заявить о готовности к прекращению огня сроком на 30 дней.

видео дня

"Я никакие предложения Путину не делал. Мы все восприняли, он предлагает прямые переговоры... Он может не встречаться, а просто сказать: "Окей, будет прекращение огня". Были же попытки на Пасху. Мы же не встречались и не договаривались, он просто сказал ... Так же он может просто сказать в эфир, в медиа: "Мы готовы к прекращению огня на 30 дней". Можно не встречаться. Но он для того, чтобы отсрочить сильные санкции американцев, хочет показать, что он конструктивный и готов к переговорам. Но говорит, что прекращение огня и много других вопросов, которые он готов обсудить в прямых переговорах. Так все восприняли и я так воспринял и сказал: "Я готов", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что и американский лидер был готов приехать в Турцию, если бы на переговорах присутствовали лидеры стран, но Путин не захотел лично присутствовать.

"Это нормально. Это позитив для всего мира. Как бы мы не относились друг к другу, это надежда для всего мира, что закончится большая война", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Путин предложил провести прямые переговоры только для того, чтобы отсрочить жесткие санкции со стороны США.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров назвал президента Украины "жалким человеком" и добавил, что Зеленский "ведет себя глупо".

А пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова в четверг назвала Зеленского "клоуном" и "неудачником" после его критики в адрес российской делегации.

Главред также рассказывал о том, как МИД Украины жестко отреагировали на слова Лаврова. Представитель МИД Украины Георгий Тихий сказал, что вместо того, чтобы российский диктатор Владимир Путин приехал на встречу с Зеленским в Турцию и провел серьезный разговор о прекращении войны и восстановлении мира, страна-агрессор РФ прибегает к оскорблениям в сторону президента Украины.

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