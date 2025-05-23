Дефицит воды и почасовая подача: какие регионы Украины под угрозой

Что известно:
- Климатический фактор — не единственная угроза
- Остается высокий уровень потерь воды в водопроводных системах
Из-за серьёзных климатических изменений в ближайшие десятилетия Украина может столкнуться с нехваткой воды, особенно в крупных городах на юге страны, рассказал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.
В интервью изданию "Телеграф" он отметил, что климатический фактор — не единственная угроза. Дополнительные риски создаёт и деятельность соседних государств, которая способна повлиять на объёмы доступных водных ресурсов.
"Уже сейчас стоит задуматься над тем, как обеспечить водой такие города, как Одесса, Херсон и Николаев. Если откладывать решение, то уже через 15 лет в Херсоне могут возникнуть серьёзные проблемы с водоснабжением", — подчеркнул Сухомлин.
Он также указал на высокий уровень потерь воды в водопроводных системах и низкий уровень очистки сточных вод. В то время как в Европе очищается свыше 80% стоков, в Украине этот показатель — всего 32%. Если ситуация не изменится, то через десятилетие в некоторых городах подачу воды придётся ограничивать по часам, предупредил чиновник.
"Города вроде Одессы вообще могут оказаться под угрозой постоянных перебоев с водоснабжением", — добавил он.
Сухомлин также подчеркнул важность новых инфраструктурных решений. В частности, он предложил объединить строительство водопровода для Одессы с реализацией трассы, которая должна связать город с портами Дуная, минуя территорию Молдовы.
"Речь уже идёт не только о восстановлении, а о создании современной, более эффективной инфраструктуры, чем раньше. Это масштабный проект, и сейчас специалисты Всемирного банка занимаются расчётами. Как только будут готовы конкретные данные — начнём обсуждение возможных источников финансирования. Решать эту проблему нужно уже сегодня", — резюмировал он.
Ранее сообщалось о том, грозит ли украинцам дефицит воды. Проблема нехватки воды является серьезным вызовом для всего мира, в том числе и для Украины.
Как сообщал Главред, ранее эксперт предупредил, что в Украине повысят тарифы на воду. Представитель Института энергетических стратегий убежден, что тариф на холодную воду в Украине должен быть вдвое выше.
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Что известно об издании "Телеграф"?
"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
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