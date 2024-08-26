Массированный удар РФ: во многих городах Украины отключения водоснабжения

РФ атаковала ракетами и дронами инфраструктурные и энергетические объекты в Украине.

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В Украине массово отключают воду после ракетного удара РФ / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com

В Житомире приостановили водоснабжение в результате массированной атаки страны-агрессора РФ утром 26 августа.

"Уважаемые горожане, в результате обесточивания города из-за ракетной атаки, пока приостановлено водоснабжение Житомира", - говорится в сообщении Житомирводоканала.

Как уточнили в коммунальном предприятии, больше информации по восстановлению водоснабжения будет сообщено позже.

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/ t.me/Zhytomyrvodokanal

По словам городского головы Житомира Сергея Сухомлина, в результате российских обстрелов временно приостановлены поставки воды и электроэнергии.

"Сразу после отбоя воздушной тревоги городской водоканал на генераторах начнет подавать воду. Поставка воды будет длиться примерно 2 часа, чтобы люди смогли создать резерв воды. После этого будет прекращено водоснабжение, и снова начнется с 19 часов до 22 часов. Завтра утром с 6 до 9 часов", – сообщил Сергей Сухомлин.

Городской голова также рассказал, что уже собирает штаб для обсуждения дальнейших действий, а городской совет формирует дополнительные резервы горюче-смазочных материалов для работы генераторов. Канализационная система города уже работает на генераторах, а более подробная информация будет предоставлена впоследствии.

Смотрите видео - Сергей Сухомлин сообщил о последствиях удара РФ:

/ Скриншот

По сообщению главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, в Житомирской области в результате массированной ракетной атакой пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Он уточнил, что в результате террористических действий российского режима погибла женщина.

Перебои с поставками воды в результате ударов РФ

"На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сейчас отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения. Специалисты делают все возможное для возобновления работы оборудования. Следите за дальнейшими сообщениями", - сообщает Киевводоканал.

Утром, 26 августа, из-за обесточения у некоторых жителей Днепра наблюдается пониженное давление воды на верхних этажах. В то же время, левый берег города остался без воды полностью. Причина – из-за перепадов напряжения остановилась насосная станция, сообщили в КП "Днепропроводоканал".

/ Facebook/dneprvodokanal

"В связи с перепадами напряжения остановилась ЛНФС. Прекращено водоснабжение Левобережной части города. Водоснабжение будет возобновлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.

На Криворожье из-за отключения электроэнергии обесточены ряд помповых станций. Поэтому наблюдаются перебои с подачей холодной воды в некоторых домах. Об этом говорится в Telegram-канале предприятия "Кривбассводоканал".

В большинстве микрорайонов Луцка нет электроэнергии и водоснабжения. Без света все микрорайоны, кроме центра. Центрального водоснабжения пока нет у всех жителей города, сообщает Волинь.infa.

Из-за аварийных отключений электроэнергии дважды останавливалась водопроводная станция в Виннице в районе Старого города, сообщили в КП "Винницаоблводоканал".

/ t.me/vinvoda_info

"По Старому городу: осуществляем переключение, но нужно время на стабилизацию давления в системе. Возможно временное отсутствие воды/слабое давление. По Вишенке: произвели переключение, возможно слабое давление. Не паникуем и заботимся о собственной безопасности", – сообщили в водоканале.

Из-за вражеских атак в Ковеле Волынской области и общине отсутствует энергоснабжение. Как следствие, приостановилось водоснабжение, сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка в Facebook.

После завершения тревоги, энергетики приступят к возобновлению работы энергосистемы. "Оставайтесь в укрытии до отбоя! Сохраняйте информационную тишину!", — написал Чайка.

/ Facebook/igorchaikakovel

В связи с отключением электроэнергии по всей стране водоснабжение в Костополе Ровенской области осуществляется благодаря резервным источникам питания, говорится в сообщении Костопольского горсовета.

График подачи воды:

11:00 – подача воды прекращается;

13:00 – 15:00 – осуществляется подача воды;

18:00 – 21:00 – осуществляется подача воды.

/ Facebook/kostopilrada

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, утром 26 августа РФ атакует Украину с воздуха - оккупанты подняли в небо 11 бортов Ту-95, шесть бортов ТУ-22М3. В Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах прогремели взрывы. В результате удара РФ известно о погибших и раненых.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода. В некоторых районах столицы пропал свет, есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

Как сообщалось ранее, из-за обстрела энергосистемы Украины по всей стране ввели экстренные отключения света. Во многих городах Украины после взрывов начались перебои со светом, а также проблемы с водоснабжением.

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