Массированный удар РФ: во многих городах Украины отключения водоснабжения

В Житомире приостановили водоснабжение в результате массированной атаки страны-агрессора РФ утром 26 августа.
"Уважаемые горожане, в результате обесточивания города из-за ракетной атаки, пока приостановлено водоснабжение Житомира", - говорится в сообщении Житомирводоканала.
Как уточнили в коммунальном предприятии, больше информации по восстановлению водоснабжения будет сообщено позже.
По словам городского головы Житомира Сергея Сухомлина, в результате российских обстрелов временно приостановлены поставки воды и электроэнергии.
"Сразу после отбоя воздушной тревоги городской водоканал на генераторах начнет подавать воду. Поставка воды будет длиться примерно 2 часа, чтобы люди смогли создать резерв воды. После этого будет прекращено водоснабжение, и снова начнется с 19 часов до 22 часов. Завтра утром с 6 до 9 часов", – сообщил Сергей Сухомлин.
Городской голова также рассказал, что уже собирает штаб для обсуждения дальнейших действий, а городской совет формирует дополнительные резервы горюче-смазочных материалов для работы генераторов. Канализационная система города уже работает на генераторах, а более подробная информация будет предоставлена впоследствии.
Смотрите видео - Сергей Сухомлин сообщил о последствиях удара РФ:
По сообщению главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, в Житомирской области в результате массированной ракетной атакой пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Он уточнил, что в результате террористических действий российского режима погибла женщина.
Перебои с поставками воды в результате ударов РФ
"На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сейчас отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения. Специалисты делают все возможное для возобновления работы оборудования. Следите за дальнейшими сообщениями", - сообщает Киевводоканал.
Утром, 26 августа, из-за обесточения у некоторых жителей Днепра наблюдается пониженное давление воды на верхних этажах. В то же время, левый берег города остался без воды полностью. Причина – из-за перепадов напряжения остановилась насосная станция, сообщили в КП "Днепропроводоканал".
"В связи с перепадами напряжения остановилась ЛНФС. Прекращено водоснабжение Левобережной части города. Водоснабжение будет возобновлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.
На Криворожье из-за отключения электроэнергии обесточены ряд помповых станций. Поэтому наблюдаются перебои с подачей холодной воды в некоторых домах. Об этом говорится в Telegram-канале предприятия "Кривбассводоканал".
В большинстве микрорайонов Луцка нет электроэнергии и водоснабжения. Без света все микрорайоны, кроме центра. Центрального водоснабжения пока нет у всех жителей города, сообщает Волинь.infa.
Из-за аварийных отключений электроэнергии дважды останавливалась водопроводная станция в Виннице в районе Старого города, сообщили в КП "Винницаоблводоканал".
"По Старому городу: осуществляем переключение, но нужно время на стабилизацию давления в системе. Возможно временное отсутствие воды/слабое давление. По Вишенке: произвели переключение, возможно слабое давление. Не паникуем и заботимся о собственной безопасности", – сообщили в водоканале.
Из-за вражеских атак в Ковеле Волынской области и общине отсутствует энергоснабжение. Как следствие, приостановилось водоснабжение, сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка в Facebook.
После завершения тревоги, энергетики приступят к возобновлению работы энергосистемы. "Оставайтесь в укрытии до отбоя! Сохраняйте информационную тишину!", — написал Чайка.
В связи с отключением электроэнергии по всей стране водоснабжение в Костополе Ровенской области осуществляется благодаря резервным источникам питания, говорится в сообщении Костопольского горсовета.
График подачи воды:
- 11:00 – подача воды прекращается;
- 13:00 – 15:00 – осуществляется подача воды;
- 18:00 – 21:00 – осуществляется подача воды.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Напомним, утром 26 августа РФ атакует Украину с воздуха - оккупанты подняли в небо 11 бортов Ту-95, шесть бортов ТУ-22М3. В Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах прогремели взрывы. В результате удара РФ известно о погибших и раненых.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода. В некоторых районах столицы пропал свет, есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.
Как сообщалось ранее, из-за обстрела энергосистемы Украины по всей стране ввели экстренные отключения света. Во многих городах Украины после взрывов начались перебои со светом, а также проблемы с водоснабжением.
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