Не в Стамбуле - названо место и время новых переговоров о перемирии в Украине

Президент Финляндии сообщил, что раунд технических переговоров по прекращению огня в войне России против Украины пройдет в Ватикане на следующей неделе.

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Названо место и время новых переговоров о перемирии в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем сказал президент Финляндии:

США не отказались от роли посредника

Следующие технические переговоры о прекращении огня в Украине могут состояться на следующей неделе

Местом проведения этих переговоров выбран Ватикан

Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что уже на следующей неделе в Ватикане могут состояться технические переговоры о прекращении огня в Украине. Об этом он заявил во время семинара в Хельсинки, отвечая на вопросы журналистов, передает Yle.

Стубб также подчеркнул, что Соединенные Штаты не отказались от своей посреднической роли в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

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"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует", - отметил президент.

По его мнению, нынешняя ситуация дает основания для оптимизма, ведь Европа стремится присоединиться к процессу обсуждения прекращения боевых действий и достижения мира.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что новоизбранный Папа Римский Лев XIV изъявил готовность выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией.

По данным агентства Reuters, Папа предложил провести в Ватикане очередной раунд мирных переговоров с целью прекращения боевых действий.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает возможность безусловного прекращения огня, объясняя это угрозой перевооружения украинской армии со стороны западных союзников.

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Кто такой Александр Стубб? Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

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