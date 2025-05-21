'Украинцы должны понять': названо главное и единственное условие завершения войны

Ни один западный политик или страна не сможет закончить войну РФ против Украины, все остается в руках исключительно Украины, отметил аналитик.

https://glavred.info/war/ukraincy-dolzhny-ponyat-nazvano-glavnoe-i-edinstvennoe-uslovie-zaversheniya-voyny-10666637.html Ссылка скопирована

Названо главное и единственное условие завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

О чем говорится в материале:

Россия признает только язык силы

Страны Запада и США не пытаются принудить Россию к прекращению войны

Конец войны зависит только от Украины и украинцев

Сейчас нельзя прогнозировать окончание войны России против Украины в ближайшие перспективе. Все возможные сценарии дальнейших мирных переговоров и ситуация на фронте указывают на невозможность прекращения боевых действий на данном этапе. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, Россия признает только силу, следовательно вести с ней диалог в дипломатическом или миротворческом тоне бесполезно. Однако, к сожалению, ключевые западные союзники Украины, в частности США, фактически игнорируют возможность силового давления на Москву для прекращения войны. В итоге, все зависит исключительно от усилий самой Украины.

видео дня

"Следует осознать: ни мира, ни перемирия не будет - это все фантазии. Хотя даже сейчас, на 11 год войны, некоторые люди до сих пор живут в "розовых очках". Никто, кроме нас, не положит этому конец. Не придет никакой парень из Нью-Джерси или ковбой из Техаса и не спасет нас. Это только наше дело. Только мы можем себя спасти и победить врага", - указал он.

Коваленко отметил, что Запад может оказывать помощь в виде техники и технологий, но завершить войну дипломатическим путем или путем введения иностранного военного контингента нереально.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска на Харьковском направлении постоянно осуществляют ротации штурмовых подразделений, а также активно стягивают резервы в районах Волчанска и Двуречного. Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, единственным регионом, который российская армия теоретически может полностью захватить до конца года, остается Луганская область - там оккупанты имеют шанс выйти на ее административные границы.

В то же время начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус предупредил, что противник, вероятно, готовится к новой фазе наступления на Харьковском направлении. Украинские силы уже фиксируют скопление российского личного состава неподалеку от границы.

Другие новости:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред