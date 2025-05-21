'СССР существует': советник Путина выдал абсурдное заявление о войне в Украине

Кобяков утверждает, что юридическая процедура распада СССР якобы была нарушена, поэтому СССР "юридически до сих пор существует".

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Кремль "воскрешает" СССР, чтобы оправдать войну / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Что сказал советник Путина:

СССР якобы до сих пор существует

Война против Украины, по мнению Кобякова, внутренний процесс

Советник Путина намекнул на возможность пересмотра границ постсоветских государств

Юридическая процедура распада СССР якобы была нарушена, а значит - Советский Союз продолжает существовать. Полномасштабная война РФ против Украины - это якобы "внутренний процесс". Такое заявление сделал советник лидера России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.

Кобяков оправдал свой тезис тем, что, по его версии, при распаде Советского Союза была нарушена юридическая процедура, ведь СССР не был распущен тем самым органом, который его создал - Съездом народных депутатов. Поэтому, по его мнению, СССР якобы "юридически где-то существует и продолжает существовать".

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Именно это, по словам Кобякова, дает основания рассматривать войну России против Украины не как внешнюю агрессию, а как "внутренний процесс". Он считает, что нужна новая правовая оценка событий 1991 года, чтобы лучше "понять нынешние события".

Советник Путина также поставил под сомнение неизменность границ постсоветских стран, намекая на возможность их пересмотра. Кроме того, Кобяков в очередной раз повторил распространенные в российской пропаганде тезисы о "возрождении нацизма" в Украине.

Наконец он придумал, что Россия может стать "точкой сборки и центром новых правил игры, международного права" и "многополярного мира", где "суверенное право" будет определяться не международными нормами, а собственными правилами Москвы.

Такие заявления, несмотря на попытки придать им правовую окраску, на самом деле отражают политическую риторику Кремля, направленную на оправдание аннексии территорий и отрицание суверенитета Украины. Они прямо противоречат нормам международного права, в частности Уставу ООН, согласно которому Украина является независимым государством с международно признанными границами.

Смотрите видео с заявлением советника Путина о якобы существующем СССР:

Заявление Антона Кобякова / Фото: скриншот

Кремлевские заявления о войне в Уркаине - последние новости

Как сообщал Главред, глава российской делегации на переговорах в Турции Владимир Мединский оказался в центре скандала после того, как в комментариях российским СМИ привел фейковые цитаты Наполеона и Бисмарка. В частности, слова о том, что "война и переговоры ведутся одновременно", не принадлежат Наполеону, а фразу Бисмарка о "русских, которые всегда приходят за своим", опровергает даже сайт Российского военно-исторического общества, которое возглавляет сам Мединский.

Участие ВСУ в военном параде в Лондоне к 80-летию победы над нацизмом Кремль назвал "неуважением" и "кощунством". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Великобритания "никогда не была посредником" и обвинил Украину в "героизации неонацистов" - повторив привычную кремлевскую пропаганду.

Кроме этого, аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия пытается использовать дискуссии о 30-дневном перемирии для манипуляций и раскола между Украиной, ЕС и США. Кремль активизировал контакты с западными медиа, чтобы донести свои нарративы, в частности - представить условия капитуляции Украины как приемлемые.

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Кто такой Антон Кобяков? Антон Анатольевич Кобяков - российский государственный деятель, советник президента Российской Федерации. Родился 23 июня 1968 года в Уфе, Республика Башкортостан. В 2005 году перешёл на работу в Администрацию президента России, где занимал должности от главного советника до заместителя начальника Управления президента РФ по вопросам внешней политики. С 2012 по 2014 год возглавлял Канцелярию президента РФ. С апреля 2014 года назначен советником Путина, в частности, отвечает за организацию международных мероприятий с участием главы государства.

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