"Вашингтон прекратит обстрелы": Лавров выдал абсурдное заявление и набросился на Киев

По мнению главы МИД страны-агрессора РФ, в Вашингтоне якобы "должны дать приказ Зеленскому" не обстреливать Россию.

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Лавров выдал абсурдное заявление и набросился на Киев/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, скрин с видео

Кратко:

Лавров выдал новое абсурдное заявление

Он захотел "гарантий безопасности" для РФ для восстановления "зерновой сделки"

По словам прихвостня Путина, США должны "приказать Зеленскому прекратить теракты"

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров после переговоров в Саудовской Аравии сделал ряд заявлений. В частности, он выдал абсурдное заявление о том, что якобы гарантией безопасности для восстановления "зерновой сделки" может стать лишь приказ Вашингтона президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом Лавров сказал в интервью росСМИ. Он описал позицию Москвы, согласно которой для восстановления Черноморской зерновой инициативы необходимы четкие гарантии безопасности. И при этом Лавров считает, что такими гарантиями может быть исключительно прямой приказ из США властям Украины.

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"Гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так, и не иначе. И мне кажется, американские партнеры этот сигнал наш восприняли. Они понимают, что только Вашингтон может добиться положительных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, не связанной с ВПК", - заявил прихвостень Путина.

Также он добавил, что во время переговоров в Саудовской Аравии российская делегация якобы попросила, чтобы в новой черноморской инициативе не было двусмысленностей.

Лавров также добавил, что президентам России и США сейчас докладывают об итогах встречи.

Сергей Лавров/ скрин

Смотрите видео заявления Лаврова:

Переговоры Украины, США и России в Саудовской Аравии - последние новости

Как сообщал Главред, у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия после переговоров США и РФ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море между украинскими и российскими войсками.

После переговоров РФ и США в Саудовской Аравии был обнародован список требований Москвы. Россия выдвинула собственные требования для завершения войны.

25 марта в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США. В 12:00 стало известно, что делегации завершили второй раунд переговоров. Детали разговора сначала не разглашались. После этого у Зеленского раскрыли детали переговоров в Эр-Рияде. Во время первого дня переговоров в Эр-Рияде обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море и инфраструктуры, сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Вопрос совместного заявления может решаться в последний момент переговоров, пояснил Лещенко.

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