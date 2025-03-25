Взрывы на аэродроме ВКС России: в разведке Британии оценили удары вглубь РФ

Главное:
- Самолеты РФ могли быть рассредоточены по ближайшим аэродромам
- Удар по Энгельсу - самая успешная атака ВСУ на склад БК РФ в 2025 году
Значительные потери, которые понесла авиация РФ после удара по аэродрому Энгельс, вероятно, нарушат проведение ударных операций с аэродрома в краткосрочной перспективе.
Об этом говорится в отчете британской разведки, который публикуется в сервисе микроблогов X Минобороны Великобритании.
"Российские самолеты, вероятнее всего, были рассредоточены по ближайшим аэродромам, что стало стандартной практикой в ответ на украинские операции с нанесением глубоких ударов", - отметили британские разведчики.
Кроме того, в сообщении подчеркивается, что этот удар является самой успешной атакой Украины на российский склад боеприпасов в 2025 году.
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Напомним, как сообщал Главред, ранее в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза Энгельс в Саратовской области. По ней "прилетает" уже не впервые, однако в этот раз пострадали и склады с боеприпасами на аэродроме, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Ранее сообщалось о том, что авиабаза, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила значительные повреждения после атаки украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок базы хранения боеприпасов прекратила функционирование.
Как сообщалось ранее, украинские защитники атаковали аэродром Энгельс-2 и, согласно спутниковым снимкам, там были повреждены склады боеприпасов. На месте некоторых зданий образовались воронки.
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Что такое оборонная разведка Британии?
Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.
В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.
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