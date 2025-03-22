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Воронки видны из космоса, здания разбиты: известны последствия удара по "Энгельсу"

Руслана Заклинская
22 марта 2025, 18:48
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Восточная площадка хранения боеприпасов на аэродроме "Энгельс" получила сильные повреждения.
Воронки видны из космоса, здания разбиты: известны последствия удара по 'Энгельсу'
Восточная площадка хранения боеприпасов сильно повреждена / Коллаж: Главред, фото: ASTRA, Maxar

Кратко:

  • Восточная площадка хранения боеприпасов на авиабазе "Энгельс" выведена из строя
  • Уничтожены капониры, образовались воронки, здания повреждены, боеприпасы разбросаны

Авиабаза стратегической авиации РФ "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила значительные повреждения после атаки украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок базы хранения боеприпасов прекратила функционирование. Об этом пишет Defense Express.

На спутниковых снимках, которые опубликовал руководитель группы GEOINT ISW Джордж Баррос, видны две площадки хранения боеприпасов, которые играют ключевую роль в обеспечении крылатыми ракетами Х-555 и Х-101. Западная площадка, где осуществляется хранение и обслуживание ракет, осталась невредимой - легкосборные ангары стоят без, а часть работ проходит в защищенных сооружениях.

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Однако восточная площадка претерпела масштабные разрушения: часть капониров уничтожена взрывами, на территории образовались огромные воронки, а здания разбиты. Судя по наличию инженерной техники, российские военные пытаются ликвидировать последствия атаки.

"На ней (восточной площадке - Главред) часть капониров (обвалования) просто уничтожена силой взрыва. Возможно разглядеть две огромные воронки. Все здания на территории площадки - разбиты. Очевидно, часть боеприпасов разбросаны по земле", - отметили аналитики Defense Express.

  • Атака по аэродрому "Энгельс"
    Атака по аэродрому "Энгельс" Фото: Maxar
  • Атака по аэродрому "Энгельс"
    Атака по аэродрому "Энгельс" Фото: Maxar
  • Атака по аэродрому "Энгельс"
    Атака по аэродрому "Энгельс" Фото: Maxar
  • Атака по аэродрому "Энгельс"
    Атака по аэродрому "Энгельс" Фото: Maxar

Авиабаза "Энгельс" является ключевым объектом стратегической авиации РФ. Бомбардировщики Ту-95МС регулярно перемещаются между этой базой и авиабазой "Оленья" под Мурманском для перезарядки и выполнения боевых задач. Поражение восточной площадки может существенно повлиять на способность РФ запускать крылатые ракеты типа Х-555 и Х-101.

Удар по аэродрому "Энгельс" - что известно

Напомним, в ночь на 20 марта Силы специальных операций и СБУ нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области России. В результате атаки возник масштабный пожар, произошла вторичная детонация боеприпасов, сообщил Генштаб ВСУ.

Также, по словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, уничтожение стратегической авиации РФ могло бы стать серьезным ударом, ведь это "невозобновляемый ресурс". После этой атаки обломки разлетелись на расстояние до 5 км, вероятно, повредив самолеты.

Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что российская ПВО не смогла эффективно противодействовать удару, а обломки ракет попадали в жилые дома. Точные последствия атаки еще оцениваются.

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Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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