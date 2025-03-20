"Невозобновляемый ресурс": какой ущерб оккупантам нанес удар по аэродрому Энгельс

Энгельс-2 — единственный аэродром, где хранят большинство стратегических ракет Х-101 и Х-555, которыми РФ обстреливает Украину.

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Удар по аэродрому Энгельс мог лишить россиян ракет / Коллаж: Главред, фото: Википедия, открытые источники

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На аэродроме Энгельс-2 оккупанты хранят большинство стратегических ракет

В результате удара россияне потеряли ракеты Х-101

Страна-агрессор Россия до сих пор способна производить тактическую авиацию. И аэродром Энгельс в Саратовской области РФ, где прошлой ночью вспыхнул масштабный пожар в результате атаки дронов, является единственным аэродромом, который хранит большинство стратегических ракет, которые оккупанты используют для ударов по Украине. Там также происходит оснащение самолетов для дальнейшего возвращения на авиабазу Оленья, откуда они вылетают к боевым рубежам. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Энгельс-2 — единственный аэродром, где хранят большинство стратегических ракет, которыми обстреливают Украину. В частности, речь идет о ракетах класса Х-101 и Х-555", - сказал он в комментарии Еспресо.

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По словам эксперта, на аэродроме расположены, во-первых, склады с вооружением, во-вторых - склады с горюче-смазочными материалами. Там есть достаточное количество резервуаров, обеспечивающих подачу топлива для российских стратегических самолетов.

Храпчинский подчеркнул, что нужно дождаться публикации спутниковых снимков, чтобы точно подтвердить пораженные цели.

Эксперт считает, что было бы неплохо лишить РФ нескольких самолетов стратегической авиации, ведь это — "невозобновляемый ресурс". Это также касается "птичек", которые могут базироваться на аэродроме "Дягилево", куда Украина способна добить ракетами Нептун.

"Если говорить о стратегической авиации класса Ту-95, то это устаревшие самолеты, которые нет смысла восстанавливать. Есть также самолеты Ту-22М3 и Ту-160, и Россия не может строить эти самолеты, она может только их ремонтировать", — пояснил он.

Самолеты Ту, которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Тем временем глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в результате удара по аэродрому Энгельс россияне потеряли ракеты, в том числе Х-101. По его словам, количество будет понято впоследствии.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на утро 19 марта (05:09) на авиабазе Энгельс-2 находилось три Ту-95МС и два Ту-160. Утром на базу прибыл Ил-76, вероятно, доставив новую партию ракет Х-101 для стратегической авиации.

"После удара и детонации обломки разлетелись в радиусе около 5 км, что повышает вероятность повреждения самолетов. Официальных подтверждений пока нет, ждем спутниковых снимков", - говорится в сообщении.

Аэродром Энгельс-2 / t.me/exilenova_plus

Атака на аэродром Энгельс - что известно

В ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Сообщалось об атаке неизвестных дронов. Недалеко от аэродрома в Энгельсе поднялся огромный столб дыма.

Авиабаза Энгельс-2 - одна из ключевых площадок российской Дальней авиации, откуда регулярно взлетают Ту-95МС для атак крылатыми ракетами по Украине.

На военном аэродроме базируется 121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, входящий в состав дальней авиации ВКС РФ.

Аэродром Энгельс не в первый раз становится объектом атаки. Как писал Главред, в ночь на 14 января украинские силы атаковали объекты на территории страны-агрессора России сразу в нескольких областях. 14-й отдельный полк БпАК сообщил о повторном поражении инфраструктуры военного аэродрома Энгельс-2.

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Кто такой Анатолий Храпчинский? Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

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