Подальше от ракет ATACMS: РФ перебросила Су-34 на авиабазу Энгельс-2

Авиабаза Энгельс-2 находится ориентировочно в 600 км от Украины, напоминают аналитики.

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РФ боится потерять самолеты Су-34 / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ разместила на авиабазе Энгельс-2 Су-34 и Су-27/30

Энгельс-2 находится ориентировочно в 600 км от Украины

Россияне разместили на территории авиабазы Энгельс-2 самолеты Су-34 и Су-27/30, сообщает известный OSINT-специалист MT_Anderson.

При этом он опубликовал соответствующие спутниковые снимки в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).

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"Впервые с начала полномасштабного вторжения я увидел значительное присутствие истребителей на базе Энгельс-2", — прокомментировал эксперт снимки.

/ Главред

Он пояснил, что на фото девять самолетов Су-34 и два самолета Су-27/30. Также на кадрах, по его словам, можно заметить бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также ложные цели — макеты.

/ @MT_Anderson

Подробности переброски боевых самолетов РФ

Как уточняет Defense Express, также на снимках зафиксированы три военно-транспортных самолета, из них один Ан-12 и еще два Ил-76.

/ @MT_Anderson

"Для сравнения, в сентябре этого года на авиабазе Энгельс можно было увидеть меньшее количество самолетов, и это были в основном бомбардировщики (Ту-22, Ту-95 и Ту-160) и также, вероятно, тот же Ан-12. А еще раньше в марте этого года — Ту-95 и Ту-160, всего около восьми самолетов", — говорится в сообщении.

/ @MT_Anderson

В публикации отмечается, что авиабаза Энгельс-2 находится ориентировочно в 600 км от Украины. Аналитики считают, что РФ именно сюда решила частично спрятать свои фронтовые бомбардировщики после того, как Украине разрешили дальнобойные удары западным оружием вглубь РФ, в том числе ракетами ATACMS.

Ранее о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем сообщали российские СМИ. Стоимость такого судна составляет около $50 млн. Новость об уничтожении самолета разлетелась по украинским телеграм-каналам со ссылкой на российский канал Fighterbomber.

Напомним, ранее появилась новость о о сбитии Силами обороны Украины российского штурмовика Су-25 в небе над Константиновкой Донецкой области.

Однако через некоторое время оказалось, что это РФ сбила собственный дрон "Охотник". Отмечается, что это сбитие может быть одним из крупнейших провалов, когда-либо пережитых российскими воздушно-космическими войсками, если не хуже.

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Что известно о Defense Express Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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