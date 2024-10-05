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ВСУ попали прямо в яблочко: СУшка РФ стоимостью $50 млн "долеталась" на Донбассе

Даяна Швец
5 октября 2024, 13:37
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Перед сбиванием самолет обстрелял Краматорск авиабомбами.
ВСУ попали прямо в яблочко: СУшка РФ стоимостью $50 млн 'долеталась' на Донбассе
Силы обороны сбили российский самолет на Донетчине / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В субботу, 5 октября, днем украинские силы сбили российский самолет в Донецкой области, сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов. По его словам, обломки самолета упали вокруг Константиновки.

"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", - подчеркнул он.

Что известно о самолете Су-34?

Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".

видео дня

Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Различные версии – что на самом деле сбили ВСУ

Версий попадания на Донбассе пока несколько:

  1. Мониторинговые каналы опубликовали видео, на котором видно, что сбитый самолет – это штурмовик Су-25.
  2. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко утверждает, что нашими воинами уничтожен российский Су-34. Стоимость такого судна составляет около $50 млн.
  3. Мониторинговые чаты предполагают, что сбили не самолет, а, вероятно, российский беспилотник С-70 "Охотник".
  4. Журналист Сергей Горбатенко из "Донбасс Реалии" сообщил, что перед падением самолет обстрелял Краматорскими авиабомбами.

Дружественный огонь РФ

Ранее появлялась информация, что самолет могли случайно сбить российские силы, которые заявляли, что поразили украинский истребитель. Однако фото и видео показали, что сбитый самолет имел российские опознавательные знаки. До того российские войска нанесли удар по Краматорску, что привело к отключению электричества в части города.

Самолет Су-34 инфографика
Самолет Су-34 / Главред

Удары по силам России - последние новости

К слову, сегодня также стало известно, что силы Украины ударили по самому ценному и, как результат, на предприятиях Воронежской области вспыхнул пожар в результате падения БПЛА.

Кроме этого, СМИ раскрыли "болезненные" последствия атаки на аэродром РФ. Потери России в результате украинской атаки по аэродрому "Борисоглебск" могут оказаться зашкаливающе болезненными, отметили в Defense Express.

А вчера дроны СБУ атаковали аэродром РФ. Успех операции также заключается в том, что именно с этого аэродрома враг активно бомбит КАБами украинские территории.

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