Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа: в Воздушных силах рассказали детали

Алёна Воронина
5 октября 2024, 12:04
45
Оккупанты применяют большое количество средств воздушного нападения, чтобы перегрузить украинскую ПВО, а также с целью проведения воздушной разведки.
Атака дронов, сили ПВО
РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

Российские оккупанты стали все чаще, помимо "Шахедов", запускать беспилотники неустановленного типа. Часто такие дроны попадают под воздействие украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и падают на землю, не нанеся ущерба.

Об этом рассказал и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде". В частности, он уточнил, что во время атаки оккупантов в ночь на субботу, 5 октября, защитники Украины сбили три "Шахеды", а еще 10 вражеских дронов были локально потеряны в южных и северных регионах. Игнат отмечает, что это могли быть дроны других типов. Их могут идентифицировать только специалисты по обломкам на земле при обнаружении места падения.

По словам Игната, захватчики чаще используют дешевые дроны, среди которых - "Гербера". Такие беспилотники в РФ производятся в трех вариантах: дрон радиоэлектронной разведки, камикадзе или ложная цель. По информации издания Defence Express, такие дроны имеют фюзеляж из пенопласта и собраны кое-как, поэтому они во время полета могут самостоятельно падать.

видео дня

В то же время Игнат отметил, что Воздушные силы видят любую цель в воздухе только как точку на мониторах ПВО, поэтому определить, какой именно тип беспилотника использовали оккупанты можно только по обломкам на земле.

Чиновник отметил, что российские оккупанты используют большое количество средств воздушного нападения, чтобы перегрузить украинскую ПВО и с целью проведения воздушной разведки.

Напомним, в отчете Воздушных сил по состоянию на утро 5 октября говорится о том, что в ночь на субботу были сбиты три вражеских дрона "Шахед". 10 из 13 беспилотников были локально потеряны. Подтвержденной информации о нанесенном ущербе при их падении нет.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

3 октября россияне попали в газовоз на Черниговщине - взрыв убил трех человек, в том числе ребенка. Среди убитых - шестилетний ребенок, сообщили в ОВА.

Военный аналитик Алексей Гетьман отмечал, что Украину может ждать самая массированная атака с сотнями ракет и дронов. Аналитик Алексей Гетьман подсчитал, сколько ракет и "Шахедов" Россия может выпустить по Украине в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал основную потребность Украины для защиты неба. Он отметил, что то, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы - в Украине, так же помогая спасать жизни.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине беспилотники дроны вторжение России Юрий Игнат атака дронов
Реклама

Главное за день

Ещё
Планы Путина после захвата Угледара: в разведке Британии назвали "цели"

Планы Путина после захвата Угледара: в разведке Британии назвали "цели"

12:07Мир
РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа: в Воздушных силах рассказали детали

РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа: в Воздушных силах рассказали детали

12:04Украина
У Лаврова сделали циничное заявление о ядерном оружии и "набросились" на США

У Лаврова сделали циничное заявление о ядерном оружии и "набросились" на США

10:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели

ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

Под белую фату пойдут не скоро: знаки зодиака, которым не везет в браке

Под белую фату пойдут не скоро: знаки зодиака, которым не везет в браке

Цены побили семилетний рекорд: в Украине взлетела стоимость популярного фрукта

Цены побили семилетний рекорд: в Украине взлетела стоимость популярного фрукта

Последние новости

12:07

Планы Путина после захвата Угледара: в разведке Британии назвали "цели"

12:04

РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа: в Воздушных силах рассказали детали

11:45

Россия уходит под воду: в Алтайском крае огромный поток воды прорвал дамбы

11:31

Что делать с георгинами осенью: 10 правил выращивания шикарного цветкаВидео

11:00

Найти панду за 5 секунд смогут лишь единицы: чрезвычайно сложная загадка

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем ВостокеИзраиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
10:33

У Лаврова сделали циничное заявление о ядерном оружии и "набросились" на США

10:20

Успешная наступательная операция: ВСУ продвинулись в Харьковской области - ISW

09:40

Ким Чен Ын "тащит" Путина, но РФ провалит две главных задачи – The Times

09:32

Что положить в лунку при посадке лилии осенью: секретная добавка обеспечит пышное цветениеВидео

Реклама
08:59

В Москве поняли, Бразилия и Китай не шутятмнение

08:57

Влупили по самом ценном: дроны атаковали несколько предприятий в РФ - где попали

08:50

На Западе изменилось отношение к ядерным угрозам Путина – Time

08:25

С манатками в Украину: большое количество жителей Курщины захотели переселиться

07:43

Они - будущее Украины: Залужный выступил против снижения мобилизационного возраста

05:58

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

05:35

Что будет с курсом до конца года и стоит ли покупать доллары прямо сейчас - прогноз

05:03

Язык сломать можно: какое самое длинное имя и фамилия в Украине - более 100 буквВидео

04:30

Все будут в восторге: повар рассказал самый вкусный рецепт солянкиВидео

04:01

В Украины могут возникнуть проблемы с использованием новых авиабомб от США

03:00

Знают не все водители: какую кнопку в авто не стоит нажимать во время дождя

Реклама
02:00

Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

01:30

Беженцев из Украины меньше на 2 млн: демограф удивил неожиданным раскладомВидео

01:00

Что не так на картинке: только 1% самых умных найдет правильный ответ

04 октября, пятница
23:40

Часть мужчин не сможет получить бронь: Кабмин ужесточил требования к военнообязанным

23:00

Некоторые территории будут оккупированы: Столтенберг заявил о вступлении Украины в НАТО

22:45

РФ провоцирует Лукашенко: в ЦПД объяснили, почему российских дрон залетел в Беларусь

22:23

Сгорели таинственные контейнеры: СМИ раскрыли последствия атаки на аэродром РФФото

21:50

Залить кожуру апельсинов уксусом: женщина поделилась гениальным методом уборкиВидео

21:31

О МСЭК, людях с инвалидностью и коррупционном феодализмемнение

21:18

Как заблокировать в Вайбере: феноменально быстрый и легкий трюкВидео

21:09

Цены побили семилетний рекорд: в Украине взлетела стоимость популярного фрукта

21:06

Красный уровень активности: Украину атакует мощная магнитная буря

20:20

"Очень сложно, много раненых": в ВСУ заявили о тяжелой ситуации под Покровском

20:12

Возле Донецка ВСУ ликвидировали северокорейских офицеров - Kyivpost

20:09

Почему нельзя класть молоко на дверцу холодильника: неожиданная причина

19:47

"Я здесь особо не парюсь": Лукашенко ответил на залет "Шахедов" РФ в Беларусь

19:47

Поддержка "мирной инициативы" Китая и Бразилии: Швейцария заявила о недоразумении

19:28

Как не угробить авто: копеечное средство вмиг убьет ржавчину на тормозных дискахВидео

19:12

"Украинцы убивают украинцев": демограф раскрыл последствия снижения призывного возраста

19:10

Зеленский срочно созвал военных на Ставку в Сумах: что обсуждали

Реклама
19:10

Почему у россиян паника из-за Курской АЭСмнение

18:59

Украину атакует мощный циклон: названа дата сильных ливней

18:51

"Должны были помочь Украине раньше": неожиданное признание бывшего генсека НАТО

18:46

"Мы становимся зависимыми": Настя Каменских сделала откровение

18:46

Расширение зоны боевых действий: в России угрожают войной еще 4 странам

18:46

Женщины будут в восторге: копеечное средство, которое убирает морщины на лице

18:03

В интернете распространяется смертельный флешмоб среди детей: в чем его опасность

18:00

В 2024 году произошло 80% всех казней бойцов ВСУ: в генпрокурора назвали число

17:55

ВСУ могут уничтожить почти 300 военных объектов: в Spiegel заявили об ударах вглубь РФ

17:53

"Тотально банкрот": беглец Олег Винник по уши в долгах - блогер

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять