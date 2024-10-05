РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа: в Воздушных силах рассказали детали

Оккупанты применяют большое количество средств воздушного нападения, чтобы перегрузить украинскую ПВО, а также с целью проведения воздушной разведки.

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РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

Российские оккупанты стали все чаще, помимо "Шахедов", запускать беспилотники неустановленного типа. Часто такие дроны попадают под воздействие украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и падают на землю, не нанеся ущерба.

Об этом рассказал и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде". В частности, он уточнил, что во время атаки оккупантов в ночь на субботу, 5 октября, защитники Украины сбили три "Шахеды", а еще 10 вражеских дронов были локально потеряны в южных и северных регионах. Игнат отмечает, что это могли быть дроны других типов. Их могут идентифицировать только специалисты по обломкам на земле при обнаружении места падения.

По словам Игната, захватчики чаще используют дешевые дроны, среди которых - "Гербера". Такие беспилотники в РФ производятся в трех вариантах: дрон радиоэлектронной разведки, камикадзе или ложная цель. По информации издания Defence Express, такие дроны имеют фюзеляж из пенопласта и собраны кое-как, поэтому они во время полета могут самостоятельно падать.

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В то же время Игнат отметил, что Воздушные силы видят любую цель в воздухе только как точку на мониторах ПВО, поэтому определить, какой именно тип беспилотника использовали оккупанты можно только по обломкам на земле.

Чиновник отметил, что российские оккупанты используют большое количество средств воздушного нападения, чтобы перегрузить украинскую ПВО и с целью проведения воздушной разведки.

Напомним, в отчете Воздушных сил по состоянию на утро 5 октября говорится о том, что в ночь на субботу были сбиты три вражеских дрона "Шахед". 10 из 13 беспилотников были локально потеряны. Подтвержденной информации о нанесенном ущербе при их падении нет.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

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