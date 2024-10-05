У Лаврова сделали циничное заявление о ядерном оружии и "набросились" на США

Москва собралась "наблюдать" за действиями Вашингтона в сфере ядерных вооружений.

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Россия зеркально ответит на возможную попытку США возобновить ядерные испытания - Рябков / Коллаж: Главред, фото: МИД РФ, Офис президента Украины

Агрессор Россия, которая недавно неудачно испытала ядерную ракету Сармат, пригрозила Соединенным Штатам "зеркальным ответом" в случае испытания американцами ядерного оружия.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, заместитель министра иностранных РФ Сергей Рябков заявил, что, дескать, если США начнут принимать меры, направленные на возобновление ядерных испытаний, за Россией "не заржавеет", и государство-оккупант "сразу ответит зеркально".

"Если начнутся процессы, которые будут означать, что США смотрят в направлении возобновления ядерных испытаний, за нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", - подчеркнул Рябков. видео дня

Кратко о ядерном оружии / Инфографика: Главред

Ядерные угрозы России – главные новости по теме:

Ранее Владимир Путин анонсировал изменения в ядерную доктрину России.

В частности, Кремль собирается рассматривать применение ядерного оружия еще и в случае "агрессии против России со стороны неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства" и ударов по российской территории средствами поражения, такими как " самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".

Впрочем, как полагают журналисты, на самом деле в ядерной доктрине РФ на самом деле ничего не меняется.

Путин вряд ли применит ядерное оружие, считает президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, по его оценке, намерения Путина понять сложно, поскольку глава Кремля "не всегда адекватен".

На Западе изменилось отношение к ядерным угрозам Путин, написали журналисты Time. По их оценке, кремлевский руководитель слишком часто угрожал ядерным оружием, вследствие чего европейские чиновники стали все меньше бояться такой риторики.

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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