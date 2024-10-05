На Западе изменилось отношение к ядерным угрозам Путина – Time

Россия пересекла красную линию, когда напала на Украину, сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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Европейцы избавляются от страха, связанного с ядерной риторикой Путина и его режима - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube,

На Западе перестали бояться ядерных угроз агрессора России и стали более решительно озвучивать риторику относительно дальнейшей поддержки Украины. Кремль это понимает и начинает еще сильнее рисовать свои "красные линии", но ни Киев, ни союзники особо не реагируют.

В материале Time говорится о том, что Москва по-прежнему пытается помешать Западу оказывать военную поддержку Украине. Особенно в вопросе, связанном с дальнобойными ударами вглубь российской территории.

Позиция западного мира наталкивается на новые угрозы со стороны представителей кремлевского режима, но не вызывает особых эмоций.

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К примеру, премьер Дании Метте Фредериксен в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что российская баллистическая ракета якобы может долетать до Страсбурга, где находится Европарламент за 3 минуты, отметила типичность российских заявлений.

"Если такая риторика будет усиливаться, то мы должны быть к этому готовы", - уточнила она.

По словам Фредериксен, она не знает, чем является риторика РФ – правдой или блефом.

"(Однако, - ред.) мы никогда не можем позволить кому-то, кто не уважает демократию, права человека и все то, во что мы верим - мы не можем позволить ему решать, что нам делать", - добавила датский премьер.

"Путин слишком часто кричал о ядерном оружии"

Журналисты отметили, что реакция на российские ядерные угрозы среди чиновников на Западе становится все более взвешенной.

"Взвешенная реакция соответствовала растущей тенденции среди западных чиновников. Для многих из них Владимир Путин стал похожим на мальчика, который слишком часто кричал о ядерном оружии, притупляя влияние своего собственного ядерного сдерживания и позволяя многим европейцам избавиться от страха перед ним", - говорится в статье.

"Единственная красная линия, которую я вижу в этой войне, уже была пересечена, когда они напали на Украину", - также сказала Метте Фредериксен.

Кремль и дальше рисует "красные линии"

Впрочем, Кремль, осознавая, что его так называемые красные линии игнорируются, лишь усиливает свою ядерную риторику. Журналисты напомнили, что после угроз Володина об ударе по зданию Европарламента в Страсбурге, Путин заявил о планах по снижению порога применения ядерного оружия: мол, Россия может ответить атомной бомбой на широкомасштабную атаку с применением ракет и беспилотников.

"Это формальное изменение в ядерной доктрине, которая ранее предусматривала ядерный ответ только в случае экзистенциальной угрозы для России, попало в заголовки газет и вызвало новый виток дебатов в западных столицах. Но это не вызвало заметное изменение тональности со стороны Украины или ее ближайших союзников", - подчеркивается в материале.

Кратко о ядерном оружии / Инфографика: Главред

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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Путин не всегда адекватен, но вряд ли применит ядерное оружие, сказал президент Владимир Зеленский, комментируя новые российские ядерные угрозы. Однако сложно сказать, какие конкретные намерения могут быть у Путина.

Условия применения ядерного оружия будет определять Минобороны РФ, сказал рупор Кремля Дмитрий Песков. При этом он призвал чрезмерно не апеллировать к ядерной доктрине в контексте российско-украинской войны.

Путин реально рассматривает возможность ядерного удара, считает политолог Максим Разумный. Как полагает эксперт, глава Кремля также изучает возможную реакцию Запада, у которого есть механизмы для ответа на такие потенциальные действия Москвы.

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