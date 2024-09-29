Путин может использовать ядерное оружие в любое время: Зеленский дал оценку угрозам РФ

Ранее Путин анонсировал изменения ядерной доктрины, согласно которым РФ сможет якобы нанести удар по стране, "атакующей" ее территорию.

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Зеленский оценил новые угрозы Путина / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ОП

Российский диктатор Владимир Путин "не всегда адекватен", но вряд ли пойдет на применение ядерного оружия - хотя может им ударить в любое время и по любой стране, заявил в эфире Fox News президент Владимир Зеленский.

"Он(Путин)может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я не уверен... Я делюсь с вами тем, что думаю, но я не Путин, слава Богу", - подчеркнул президент.

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В то же время знать о намерениях "не всегда адекватного" Путина Зеленский не может.

"Потому что он не всегда адекватный, потому что ни один адекватный человек не может просто так прийти в Украину и делать то, что он сделал. Я думаю, что он любит свою жизнь и то, как он управляет жизнью других. Именно поэтому, я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", - добавил глава государства.

Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как нейтрально освещающий события. Журналисты освещают и события в ходе войны в Украине. Известно о том, что российские оккупанты расстреляли автомобиль работников канала в марте 2022 года в селе Горенцы под Киевом. Тогда погиб оператор Fox News Пьер Закревски, который находился в Украине вместе с раненым Бенджамином Холлом. Вместе с оператором была убита украинская журналистка Александра Кувшинова.

Ядерные угрозы РФ - последние новости

25 сентября диктатор России Владимир Путин анонсировал изменения в ядерную доктрину. Теперь Кремлем предлагается потенциальная ядерная атака на неядерные государства, которых якобы поддерживают ядерные страны. Также Москва сделала возможной "ядерную атаку" в ответ на агрессию против Беларуси.

В Украине такой шаг РФ назвали "инструментом запугивания, поскольку у него (Путина) не осталось других средств воздействия".

Эксперты тоже сомневаются, что Россия способна применить ядерное оружие. Олег Жданов предположил, что, если страна-агрессор и попытается нанести удар, по ней нанесут удар на опережение.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в комментарии СМИ отметил, что связывает это с тем фактом, что Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей в войне против Украины.

Страны, которые владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

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